Logo
Large banner

Ова 3 знака ће кад-тад ископати свој ћуп злата

Извор:

Крстарица

04.02.2026

11:39

Коментари:

0
Евро паре новац
Фото: Markus Spiske/Pexels

Астролози кажу да су поједини рођени под срећном звездом и да су рођењем „осуђени“ на велики успјех, новац и популарност. И стварно, кад мало боље погледате око себе, увијек има оних којима се све некако намјести.

Док се ми остали презнојавамо да спојимо крај с крајем, њима као да новац сам скаче у џеп. Није то само рад, има ту нечег што не може да се објасни – као да их судбина буквално вуче за рукав и не дозвољава им да пропадну.

Они ће свој ћуп злата ископати па макар га тражили на дну мора, јер им је просто тако записано. Питање је само да ли сте и ви један од тих срећника који увијек некако испливају на површину, или још увек чекате да вас срећа погледа онако како заслужујете.

Лав

Лав је једини хороскопски знак којим влада Сунце. Природно, особе рођене у овом знаку воле да буду у центру пажње и да заузимају важну позицију. Овај страствени знак пун самопоуздања представља неоткривену звезду Зодијака. Кад види раскош, могућност да направи драму и да се о њему прича, Лав не пропушта.

Будући да је Сунце планета самоизражавања, Лавови су по природи врло креативни и уживају у показивању талента. Свијет славних препун је Лавова међу којима су Мадона, Џенифер Лопез, Деми Ловато. Без обзира на професију коју одабере Лав је створен да буде примећен и познат.

Вага

Вага представља ваздушни знак којим влада Венера, романтична планета умјетности и љепоте. Вага је позната као најшармантнија од свих знакова и као врло друштвена особа. Она врло лако остварује конекцију са људима и изнад свега са правим особама, што јој може омогућити да утемељи себи пут славе.

Захваљујући луксузној Венери, која надгледа поступке Ваге, она увијек делује много естетски привлачније од других, при чему се лако издваја из масе. Не чуди чињеница да неке од најљепших жена света управо своју љепоту дугују томе што су рођене у знаку Ваге. Бела Хадид и Гвен Стефани су само неке од њих.

Стријелац

Стријелац је ватрени знак којим влада Јупитер, а он представља планету среће и обиља. Будући да Стријелац има Јупитеров благослов, срећа је увек на страни Стријелца који воли да се упушта у рискантне потезе. Стријелац који је вођен страстима и неумољивом жеђи за авантурама, врло лако може себи да обезбиједи мјесто на листи славних, без да уопште и размишља о томе.

Он једноставно живи онако како једино и зна – бунтовно, одважно и неустрашиво, а људи то сматрају фасцинантним и вредним помена. Кристина Агилера, Бритни Спирс и Мајли Сајрус су само неки од познатих Стријелчева који су доживјели велики успјех и популарност, преноси Крстарица.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

pare

ćup sa zlatom

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одличан распоред за Звезду - ево шта је чека у Евролиги

Кошарка

Одличан распоред за Звезду - ево шта је чека у Евролиги

8 ч

0
Уклоњени ћирилични натписи на Косову

Србија

Уклоњене ћириличне табле у Лепосавићу и Звечану (ВИДЕО)

8 ч

0
Вишковић и Ајгун о изградњи ауто-пута Београд-Сарајево

Република Српска

Вишковић и Ајгун о изградњи ауто-пута Београд-Сарајево

8 ч

0
Чекао људе испред поште, представљао се као финансијски инспектор

Хроника

Чекао људе испред поште, представљао се као финансијски инспектор

8 ч

0

Више из рубрике

Снови спавање момак кревет

Занимљивости

У ова три знака рађају се највеће љенчине

9 ч

0
Овако савршен фебруар се неће поновити до 2037. године

Занимљивости

Овако савршен фебруар се неће поновити до 2037. године

9 ч

0
Да ли је то убједљиво најгори хороскопски знак?

Занимљивости

Да ли је то убједљиво најгори хороскопски знак?

10 ч

0
Пет хороскопских знакова који с годинама постају све привлачнији

Занимљивости

Пет хороскопских знакова који с годинама постају све привлачнији

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

19

20

Грађани Српске опет ће на биралишта: Кампање нема, а тешко да може бити и другог резултата

19

18

Зељковић у Вашингтону са Холмсом и Волсом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner