Ова 3 знака ће кад-тад ископати свој ћуп злата

Крстарица
04.02.2026
11:39
Астролози кажу да су поједини рођени под срећном звездом и да су рођењем „осуђени“ на велики успјех, новац и популарност. И стварно, кад мало боље погледате око себе, увијек има оних којима се све некако намјести.
Док се ми остали презнојавамо да спојимо крај с крајем, њима као да новац сам скаче у џеп. Није то само рад, има ту нечег што не може да се објасни – као да их судбина буквално вуче за рукав и не дозвољава им да пропадну.
Они ће свој ћуп злата ископати па макар га тражили на дну мора, јер им је просто тако записано. Питање је само да ли сте и ви један од тих срећника који увијек некако испливају на површину, или још увек чекате да вас срећа погледа онако како заслужујете.
Лав је једини хороскопски знак којим влада Сунце. Природно, особе рођене у овом знаку воле да буду у центру пажње и да заузимају важну позицију. Овај страствени знак пун самопоуздања представља неоткривену звезду Зодијака. Кад види раскош, могућност да направи драму и да се о њему прича, Лав не пропушта.
Будући да је Сунце планета самоизражавања, Лавови су по природи врло креативни и уживају у показивању талента. Свијет славних препун је Лавова међу којима су Мадона, Џенифер Лопез, Деми Ловато. Без обзира на професију коју одабере Лав је створен да буде примећен и познат.
Вага представља ваздушни знак којим влада Венера, романтична планета умјетности и љепоте. Вага је позната као најшармантнија од свих знакова и као врло друштвена особа. Она врло лако остварује конекцију са људима и изнад свега са правим особама, што јој може омогућити да утемељи себи пут славе.
Захваљујући луксузној Венери, која надгледа поступке Ваге, она увијек делује много естетски привлачније од других, при чему се лако издваја из масе. Не чуди чињеница да неке од најљепших жена света управо своју љепоту дугују томе што су рођене у знаку Ваге. Бела Хадид и Гвен Стефани су само неке од њих.
Стријелац је ватрени знак којим влада Јупитер, а он представља планету среће и обиља. Будући да Стријелац има Јупитеров благослов, срећа је увек на страни Стријелца који воли да се упушта у рискантне потезе. Стријелац који је вођен страстима и неумољивом жеђи за авантурама, врло лако може себи да обезбиједи мјесто на листи славних, без да уопште и размишља о томе.
Он једноставно живи онако како једино и зна – бунтовно, одважно и неустрашиво, а људи то сматрају фасцинантним и вредним помена. Кристина Агилера, Бритни Спирс и Мајли Сајрус су само неки од познатих Стријелчева који су доживјели велики успјех и популарност, преноси Крстарица.
