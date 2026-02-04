Чекао људе испред поште, представљао се као финансијски инспектор

Извор:
Припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву и Полицијске управе за град Београд, у сарадњи са Службом за сузбијање криминала, ухапсили су Д. В. (53) из Нове Пазове, због постојања основа сумње да је извршио више кривичних дијела тешка крађа, крађа и превара.
Он се сумњичи да је током претходне године на подручју Панчева и Београда, прилазио старијим особама у близини пошта, представљајући се као радник поште или финансијски инспектор и, под изговором да им је грешком исплаћен новац, тражио од њих да му дају новац, што су они и чинили.
Оперативним радом, полиција га је идентификовала и пронашла у једном београдском приградском насељу.
Осумњиченом за крађу, тешку крађу, и превару је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Панчеву, преноси Блиц.
