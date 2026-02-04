Ајна плакала у судници: Признала да је ножем убила мајку

Извор:
Аваз
04.02.2026
11:20
Коментари:0
У Кантоналном суду у Сарајеву јуче је одржано рочиште против оптужене Ајне Ђукић (26), којој се на терет ставља кривично дјело убиство, када је 17. на 18. јуни 2025. године око поноћи ножем усмртила мајку Васку Сотиров-Ђукић, са којом је живјела у стану, у сарајевском насељу Вишњик.
Мајци, која се налазила на угаоној гарнитури у дневном боравку, ножем је нанијела више убодних рана у предјелу грудног коша.
Хроника
Бачен молотовљев коктел на познату фирму
Присутнима се јуче прва обратила тужитељка Кантоналног тужилаштва КС Сабина Сарајлија, која је истакла да је потписан споразум о признању кривице, којим би Ђукић требала одслужити затворску казну у трајању од 8 година и шест мјесеци, што је оптужена и прихватила. Тужилац, одбрана и оптужена, сагласни су о изрицању ове казне, те се Ђукић одриче права на суђење и свјесна је да не може уложити жалбу.
Суткиња Шејла Бакић-Шолбић питала је оптужену да ли је споразум дошао свјесно, да ли је складу с њеном вољом, што је Ђукић потврдила. Такође, одговорила је да приликом прихватања споразума није било никаквих застрашивања. Ђукић је остала код изјаве да је крива за извршено кривично дјело. Тужитељка је јуче уложила доказе, па је тако, између осталог, споменула први записник о увиђају Министарства унутрашњих послова КС - Одјељење за крвне, сексуалне деликте и ратне злочине, којем су присуствовали тужилац, крим техничари, потом медицинска документација из Хитне помоћи. Такође, споменула је сет доказа – медицинска документација о лијечењу Ђукић с Неуропсихијатријске клинике. Била је на лијечењу на психијатрији, ургентној медицини и ендокринологији, гдје је имала контролне прегледе. Уложени су налази и мишљења љекара, као и потврде.
Република Српска
Тадић: БиХ могућа само као савез три државе - Републике Српске и двије из ФБиХ
Сарајлија се осврнула и на сет доказа, узимање биолошких трагова крви и ткива косе и ноктију настрадале Васке. Утврђено је да је смрт наступила насилно и да је била убодна рана срца.
Како је истакла Сарајлија, узет је брис букалне слузнице Ајне Ђукић, вршена су биолошка испитивања, те је од Федералне управе полиције форензичког одјела затражено да се види има ли Ајниних трагова на ножу. Два вјештака су извршила неуропсихијатријско вјештачење. Изузета је гардероба од убијене Васке, два ножа и маказе. Приложена је и фотодокументација обављеног увиђаја која садржи 287 фотографија, коју је сачинио МУП КС. На фотографијама се види шири приказ лица мјеста, тијело убијене, трагови крви у стану. Такође, изводом из казнене евиденције је утврђено да Ајна Ђукић није осуђивана. Приложена је и смеђа врећа, у којој се налази гардероба убијене и нож којим је извршено кривично дјело. Васка Сотиров-Ђукић имала је хроничне проблеме, како наводи тужитељка.
Када је ријеч о психичком вјештачењу Ђукић, вјештаци су раније истакли како, тада осумњичена, није била на психијатријском третману као и то да нису уочени елементи о душевној болести. Ђукић је, како се наводи изнад просјечно интелектуалних способности и не могу се наћи поремећаји личности.
Република Српска
Помоћник министра о Шумама Српске: Лично, нисам задовољан
Ајна је детаљно описала почињење кривичног дјела, а налазима вјештака дошло је до акумулације негативног ефекта, гдје се суочавала с фрустрацијама мајке, о којој се дуго бринула, с обзиром на то да је била непокретна. Због очаја да то не може више да издржи, дошло је до фалш логичног размишљања те је убила мајку и покушала суицид на различите начине.
Ђукић је три пута давала изјаву у присуству свог адвоката Мака Ибришимовића, гдје је детаљно описала убиство, а током првог давања изјаве је била у шоку.
Бранилац од Ајне Ђукић је потврдио да имају увид у све доказе те да, ни он ни оптужена немају примједби. Приликом преговарања с одбраном, Тужилаштво је цијенило што је Ђукић сарађивала с њима. Према налазу и мишљењу психијатара, утврђено је да је мајка била саможива, што је Ајна то доживљавала стресно. Шутјела је, трпјела и негативне емоције скупљала. Утврђено је да је Ђукић била битно смањено урачунљива.
Кроз сузе, у судници се обратила Ајна која се покајала за убиство мајке:
- Имала сам пуно времена да размислим. Изражавам кајање и надам да ћу поново моћи бити активан члан друштва. Не оспоравам да будем кажњена – казала је Ђукић.
Хроника
Опљачкан секс шоп у центру Сарајева
Наставак рочишта је заказан за четвртак.
Ајна и Васка становале су саме у стану, а имале су и финансијске проблеме. Ајна је наилазила на административне потешкоће, а везано за инвалиднину мајке. Центар за социјални рад тражио је да Ајна дође с мајком код њих, али жена је била непокретна и Ајна није могла то учинити сама. Како је казала тужитељка, сви су рачунали да ће Ајна све сама. Бранилац је затражио да се Ђукић ослободи плаћања трошкова поступка
Сцена
8 ч0
Сцена
8 ч0
Хроника
8 ч0
Србија
8 ч0
Најновије
Најчитаније
19
58
19
48
19
39
19
30
19
20
Тренутно на програму