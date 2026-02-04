Едита шокирала признањем како је њена мајка реаговала кад јој је јавила да је трудна

Извор:
Телеграф
04.02.2026
11:06
Коментари:0
Пјевачица Едита Арадиновић проговорила је о трудноћи и открила како је њена мајка реаговала када је сазнала лијепе вијести.
Наиме, Едита је прво урадила тест за трудноћу, па када се увјерила, онда је у поноћ написала поруку својој мами.
"Када сам сазнала и ја сам ту узела и написала мами поруку, кад сам урадила већ 3 теста, послије трећег сам написала: 'Мамаааа', а она каже: 'Шта је?'. 'Ја мислим да сам трудна.' И она каже: 'Не лупај, хајде", испричала је Едита.
Ипак, на крају Едитина мајка није реаговала како је певачица очекивала.
Хроника
Чедомир претукао Драгану, па јој сипао киселину у грло: Породица и даље не налази мир
"Ја провјерим још 2, 3 пута и сликам јој и напишем: 'Мама, ја сам трудна!'. И она ми одговори на то: 'Супер, хајде, лаку ноћ'. Ја ујутру силазим доле и она каже: 'Ајде фала к....' 'А да се загрлимо?' 'Ајде, бре, нек си жива и здрава...' Није то било као емотивно и то!", рекла је Едита, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
19
48
19
39
19
30
19
20
19
18
Тренутно на програму