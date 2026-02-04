Logo
Едита шокирала признањем како је њена мајка реаговала кад јој је јавила да је трудна

Едита шокирала признањем како је њена мајка реаговала кад јој је јавила да је трудна

Пјевачица Едита Арадиновић проговорила је о трудноћи и открила како је њена мајка реаговала када је сазнала лијепе вијести.

Наиме, Едита је прво урадила тест за трудноћу, па када се увјерила, онда је у поноћ написала поруку својој мами.

"Када сам сазнала и ја сам ту узела и написала мами поруку, кад сам урадила већ 3 теста, послије трећег сам написала: 'Мамаааа', а она каже: 'Шта је?'. 'Ја мислим да сам трудна.' И она каже: 'Не лупај, хајде", испричала је Едита.

Ипак, на крају Едитина мајка није реаговала како је певачица очекивала.

силовање-насиље над женама

Хроника

Чедомир претукао Драгану, па јој сипао киселину у грло: Породица и даље не налази мир

"Ја провјерим још 2, 3 пута и сликам јој и напишем: 'Мама, ја сам трудна!'. И она ми одговори на то: 'Супер, хајде, лаку ноћ'. Ја ујутру силазим доле и она каже: 'Ајде фала к....' 'А да се загрлимо?' 'Ајде, бре, нек си жива и здрава...' Није то било као емотивно и то!", рекла је Едита, преноси Телеграф.

