Рада Манојловић открила зашто ни ове године не планира удају

04.02.2026

08:50

Рада Манојловић открила зашто ни ове године не планира удају

Пјевачица Рада Манојловић, која је недавно пазарила некретнину, истиче да вјенчање с Владимиром Ранковићем ове године није на листи планова јер жели да се посвети наступима и концертима.

"Дечка и даље кријем, тако ми прија. Нашла сам оног правог, али ове године неће бити свадбе, бацили смо се на концерте. Кад буде дошло вријеме за свадбу, знаћете. Ја сам, од момента када сам ушла у прву везу, стално била заузета. Улазила сам из везе у везу и све су биле дуге и озбиљне. Једино сам прије ове везе пола године била сама. Нисам се трудила да нађем неког само како не бих осјетила самоћу и ето, када човјек крене тако да размишља, деси се права љубав", навела је она, преноси Пинк.

Додала је да њеном партнеру не смета помињање њених бивших веза.

“Мом партнеру не смета што се помиње Миланова и моја веза, па не би оволико све трајало да му нешто смета код мене. Скоро се писало: "Помирили се Рада и Милан на тајном путовању у Лас Вегасу." Народ који не зна да су то старе фотографије с турнеје одмах је почео да пише коментаре: "Ова стварно није нормална, не зна шта хоће", "Хвала Богу, помирили се", "Врати се, Радо, Милану, он ти је био најбољи"... Како ви знате шта је најбоље за мене”, упитала је.

На питање шта зна да кува, казала је да је то грашак са много поврћа и меса.

"Нисам нека куварица, али када спремам, то буде добро. Немам ни времена, а и лакше ми је да наручим храну", додала је.

Рада Манојловић

Пјевачица

