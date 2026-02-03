Због угрожавања емитовања Елите, Митровић санкционисао двије учеснице

Извор:
Курир
03.02.2026
17:56
Коментари:0
Једно од основних правила ријалитија „Елита“ јесте да учесници морају активно да учествују у програму, јер се у супротном директно угрожава ток и опстанак самог формата. Управо због непоштовања тог правила, Велики шеф донео је одлуку да казни учесницу Милену Качавенду.
Наиме, у Бијелој кући је у том тренутку била у току „Игра истине“, сегмент програма у којем је учешће обавезно за све станаре. Док су се остали такмичари налазили за црним столом и учествовали у игри, Милена се оглушила о правила и прекинула своје учешће.
Ситуација је ескалирала у моменту када је Марко Јањушевић Јањуш покушао да јој постави питање, али је Милена то одбила. Умјесто да се врати за сто и настави игру, она је вријеме проводила у спаваћој соби, гдје је разгледала рођенданске поклоне које је добила Рада Тодоровић.
Због тог поступка, Велики шеф је одлучио да санкционише обје учеснице, те им је одузет недјељни хонорар. Продукција је још једном ставила до знања да се кршење основних правила, нарочито током обавезних сегмената програма, неће толерисати.
Казна је изазвала различите реакције међу станарима Бијеле куће, али и међу гледаоцима, који са посебном пажњом прате сваки потез учесника у најгледанијем ријалитију.
1 мј0
1 мј0
2 мј0
1 мј0
6 ч0
8 ч1
8 ч1
8 ч0
