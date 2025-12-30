Жељко Митровић даје 100 нових отказа на Пинку: Не долазе на посао, а примају плату!

30.12.2025
11:37
Коментари:0
Жељко Митровић, челник "Пинка", најавио је нове отказе у овој медијској кући. Он је открио како ће од сада пословати, те шта ће им бити приоритет.
И сутра и прекосутра ће бити исплаћено свим радницима у Пинк Медија Групу као бонус, 20 милиона за све, не појединачно - рекао је Жељко Митровић, а онда је додао да је ово посљедња година да се равномјерно распоређују бонуси.
Никада више се неће равномјерно распоређивати бонуси него искључиво према заслугама и према доприносима. Наравно, овај принцип ћемо усвојити и када су плате у питању. Ви сте сада сви добили 10.000 повећање плате и бонусе и планирамо да наставимо, пошто се налазимо пред, вјероватно, најуспјешнијом и најпрофитабилнијом годином, али то не значи да ће љевичарство да побиједи и да ћемо да будемо социјална установа, осим за дјецу без родитељског старања и којима су потребни они који имају - рекао је Жељко Митровић.
Жељко Митровић је онда рекао да ће се повећање плата наставити, али у три категорије.
Прва категорија - неће имати повећање плате, то су они људи који отаљавају, друга категорија ће бити они који раде посвећено и који проведу на Пинку велики број сати и за које поуздано знају њихове колеге да су максимално посвећени и да им је стало до овог посла - рекао је Жељко и додао да је формирао комисију која је потписала НВ-а.
"Никада нећете сазнати ко су чланови комисије, ја вјерујем да су то људи са довољно кредибилитета да сам могао да им повјерим тај посао, њих је седам, познају сваки сектор у фирми и они ће одређивати ко спада у посвећене, за које претпостављам да их нема мање од 50-60 одсто. И, наравно, трећа категорија, најзначајнија категорија, ја ћу да их зовем супер Пинковци, то су они који не само што посвећено раде свој посао, не само што дају своје максимуме, већ сагледавају шта је све у овој компанији гдје се може помоћи. Ја ћу само дати неке примјере, ако људи не разумију да је овај систем свима нама користан, а не само посао којим се непосредно бавиш, онда то није довољно да би био у супер категорији. Можеш добити обично повећање, или га нећеш добити уопште, али ако хоћеш супер повећање, оно иде само за супер Пинковце. Рецимо да дам примјер, ако људи не разумију да је овај систем свима нама користан, само не за посао који непосредно раде.
Велики буџет за повећања плата ће бити већ од половине године, али не за све. Тако да мислим да је то коначно један праведан и један поступак, модел, који ће увести мало више правде у наш систем. Не знам да ли је ово за аплауз, некима ће се допасти, некима не, али они који су посвећени, који брину о овој компанији, они којима није тешко да сагледају све чиме се бавимо, бар у кафићу да неком од својих пријатеља препоруче нешто што је добро, али треба уложити енергију да се и остали наши бизниси развију", додао је Жељко Митровић.
Власник "Пинка" је подијелио годишње награде за највећи допринос компанији.
Ја сам одредио три награде које ћу ја додијелити за награде године - Горан Гмитрић, као најпосвећенији радник у овој фирми који овдје проводи између 14 и 18 сати дневно. Друга награда иде ван Србије, њу је добила Лајла Торлак, шеф наше телевизије у Босни и Херцеговини. И још једна награда, неко ко је радио много више од оних осам сати, а да вам не кажем да смо 100 људи нашли који не долазе на посао уопште, морам да се извиним и нека ми опросте и пензионери, људи кад одете у пензију, отишли сте у пензију, не можете бити у пензији, добијати плату и не долазити на посао. И, трећи радник године, мислим да ту имамо апсолутни консензус, Весна Станковић - Века.
Више нема зезања око рада и нерада, то сам морао да донесем одлуке, колико оне биле радикалне, око стотинак људи ће добити наше опроштајно писмо, неки су већ добили, јер није нормално да људи који раде, раде за оне који не раде, боље да дијелимо паре међу нама који радимо - рекао је Жељко Митровић у свом обраћању.
Када сам говорио да сви треба да будемо мање-више ако не имплементирани, бар да будемо обавијештени о свим пројектима који се дешавају на паралелним колосијецима, то има везе са сљедећом годином, која ће бити обиљежена развојем нашег дигитала. Ако неко има 18 милијарди прегледа на Јутјубу значи да је можда и највећи инфлуенсер у области дигиталних медија, само што монетизација тога је била никаква, ове године ћемо томе да се посветимо на мало бољи начин, а оно што је много важно - низ нових дигиталних пројеката ћемо активирати који се сви ослањају на продукцију телевизијску, али биће и неких нових, а то је наш АИ систем, који ће почети са радом 21. јануара, дефинитивно.
Он је додао да су неки од дигиталних пројеката још увијек пословна тајна, јер сматра да ће бити веома занимљиви свима, али не само у Србији, него у региону. Сви дигитални пројекти биће усмјерени ка планетарној популацији:
Тако да, имамо добре планове, имамо добру основу, стабилно пословање, али више немамо снаге за социјални рад унутар фирме, имамо за ван, али унутар фирме, само болесни и који су угрожени могу добити помоћ, нерадници и ленштине нула, жиро, кромпир - рекао је Митровић.
Не бих хтио да покварим забаву, али честитам вам на резултатима које смо постигли, мислим да сам вам адекватно узвратио, и са повећањима и са осталим стварима које су биле до мене, а сада вам желим да се лепо проведемо - рекао је Жељко на крају обраћања.
Жељко Митровић је и недавно дијелио отказе у својој компанији, а онда је открио да је једног запосленог наградио са чак 10 награда и овога пута му уручио двије коверте.
"Много ме нервира овај Лемаx, а вјероватно ћу да распустим и комисију за одабир мима мјесеца! Није нормално да од 11 мјесеци Лемаx добије 10 пута прву награду! - написао је Жељко Митровић и додијелио му двије коверте.
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
14 ч0
Најновије
Најчитаније
12
13
12
07
11
41
11
37
11
30
Тренутно на програму