Жељко Митровић о отказима на Пинку

26.11.2025
17:00
Жељко Митровић је недавно најавио обрачун са запосленима на "Пинку". Тачније, са онима који су показали да нису лојални.
Неки су се питали да ли је та његова објава била само начин да застраши неке запослене или је заиста био озбиљан. Међутим, како пише Еспресо, Митровић се није шалио.
Како се наводи, на листи за чистку је чак и једна водитељка једне и те како гледане емисије на "Пинку", али су угрожени и неки који су ангажовани у кабловским телевизијама које су у власништву Митровића.
Наводно, одлуке се доносе у строгој тајности, иза затворених врата, а запослени који осјећају несигурност већ данима шапућу једни другима о томе шта би могло да се деси.
Извор близак врху "Пинка" открива да се фокус не ставља само на лојалност према компанији, већ и на оне који су наводно учествовали у сукобима или интригама унутар редакције.
Неки чланови тима кажу да се осјећа „напета атмосфера“ и да се свака изјава или потез пажљиво посматра.
Занимљиво је да се у јавности све чешће спекулише и о могућим промјенама у програму, као и о новим именима која би могла да замијене оне са листе „угрожених“.
Иако Митровић лично није коментарисао детаље, запослени су свјесни да посљедице могу бити озбиљне, а многи већ размишљају о резервним плановима и новим ангажманима.
Како се ситуација буде развијала, јасно је да ће овај обрачун оставити траг у редакцији, а питање је ко ће успјети да издржи "тест лојалности" и ко ће напустити Пинк.
Подсјетимо, Жељко Митровић је најавио отказе на Пинку због, како каже, "нелојалних и покварених људи", а његова супруга Милица Митровић је подржала његову одлуку.
Митровић се јуче огласио са весеља у својој палати гдје је провео крсну славу у кругу породице и пријатеља и открио да је донио велику одлуку, преноси 24седам.
- Данас је моја слава и дан када је прошле године на овај дан преминула моја највољенија мајка! Преузео сам славу и надам се да сам на достојан начин бар у неком смислу одменио моју мајку и оца. Али овај дан је посебан за мене, јер сам се јуче на мајчином гробу заклео да ћу исправити све неправилности и неправде у мом животу.
Мојом грешком у систему ПИНК МЕДИА ГРОУП накотило се много паразита и незахвалних људи, да не кажем го*ана, али пре свега НЕЛОЈАЛНИХ и ПОКВАРЕНИХ, тако да ћу почистити своју кућу без икаквих емоција јер је то завет мојој мајци! Почињем од оних који су последњи и настали! Но мерцy! П.С. Ј****у им мајку мајчину па макар ми то било последње - написао је власник и директор Пинк Медиа Гроуп, Жељко Митровић, а његова супруга Милица Митровић га је подржала.
