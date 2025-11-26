Обрадовић је ово већ радио: Да ли је и сада само блеф?

Извор:
Уколико се осврнемо на професионалну прошлост Жељка Обрадовића, доћи ћемо до занимљивог момента из периода када је био тренер Фенербахчеа, а који је важан за актуелну ситуацију.
Искусни стручњак је послије серије лоших резултата у Евролиги одлучио да поднесе оставку на мјесто тренера Партизана, а не тако давно је причао како је сличан потез повлачио како би тргао кошаркаше турског тима.
Гостујући у подкасту Славена Билића у марту мјесецу је испричао анегдоту из времена проведеног у Истабулу.
"Рекао сам мојим сарадницима да немам утицај на играче. Морамо нешто да урадимо, а то је да ја поднесем оставку. Био је тајац који сам ја разумио као сагласност. Захвалио сам се момцима, отишао кући", рекао је Обрадовић.
Ситуација се преокренула, он је остао у Фенербахчеу, те говорио о томе како не би желио да га смијене у Партизану.
"Прво ме је предсједник клуба звао у намјери да ме одврати, па сви редом до играча који су ме молили да то не радим. Ја сам их подсјетио да се они морају мијењати ако желе да ја останем. Сјели смо и направили састанак и кренули набоље. Не мислим да би био крај свијета да сутра будем смијењен, али не бих волио да то буде у Партизану", закључио је Обрадовић.
