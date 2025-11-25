Нови дебакл Партизана у Евролиги

Извор:
АТВ
25.11.2025
22:05
Коментари:0
Кошаркаши Партизана доживјели су нови пораз у Евролиги. Гостовали су црно-бијели Панатинаикосу и изгубили су са 91:69.
Наставља се Партизаново мучење, у првом полувремену црно-бијели нису толико лоше одиграли, али је у другом полувремену потпуно стао и допустио је Зеленима да дођу до убједљиве побједе.
Опет је кобна била трећа четвртина коју су домаћини добили 25:6 и тако практично одлучили побједника.
Једини двоцифрен у екипи Партизана је био Стерлинг Браун са 16 поена, док је Нан предводио ПАО са 26 поена.
Најновије
Најчитаније
14
37
14
31
14
27
14
23
14
15
Тренутно на програму