Нови дебакл Партизана у Евролиги

Извор:

АТВ

25.11.2025

22:05

Нови дебакл Партизана у Евролиги

Кошаркаши Партизана доживјели су нови пораз у Евролиги. Гостовали су црно-бијели Панатинаикосу и изгубили су са 91:69.

Наставља се Партизаново мучење, у првом полувремену црно-бијели нису толико лоше одиграли, али је у другом полувремену потпуно стао и допустио је Зеленима да дођу до убједљиве побједе.

Опет је кобна била трећа четвртина коју су домаћини добили 25:6 и тако практично одлучили побједника.

Једини двоцифрен у екипи Партизана је био Стерлинг Браун са 16 поена, док је Нан предводио ПАО са 26 поена.

Тагови:

КК Партизан

Жељко Обрадовић

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

