Славље се "отело" контроли: Мис универзума одбила да сиђе са бине

17.12.2025
17:03
Фатима Бош, званична мис универзума, имала је тријумфалан повратак у Мексико. Обиљежили су га овације, национални понос и тренутак који обишао друштвене мреже и савршено описао ко је она заправо.
Када је музика престала, Бош није сишла са бине како протокол налаже.
Она је наставила да плеше. Смијала се.
А када је постало јасно да програм мора ићи даље, члан њеног тима ју је, уз смијех публике, буквално изнио са бине док је она и даље плесала.
Публика је била одушевљена, а славље се отело контроли.
Наравно, све је било пропраћено осмијесима и добром енергијом.
Било је очигледно да она још није била спремна да славље заврши.
Наставила је да игра док ју је члан тима подигао како би је склонио са сцене. Чак и тада, махала је публици, плесала и смијала се, док су се присутни аплаудирали, преноси "ЦДМ".
