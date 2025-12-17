Logo
Путин: Запад растргао Југославију и Србе

Извор:

Sputnjik

17.12.2025

16:02

Фото: Танјуг/АП

Запад је у бившој Југославији радио све што је сматрао потребним и није марио за Повељу УН, те су на крају растргли и Југославију и Србе, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.

"Све на Западу је почело веома брзо да деградира - сва та правила - и почела је да се игнорише Повеља УН. Догађаји у Југославији, шта је то? Гд‌је је тамо Повеља УН? О томе смо много пута говорили, али то је чињеница", рекао је Путин у обраћању одбору Министарства одбране Русије.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Политичко Сарајево систематски опструише развој Српске

Путин је нагласио да су западне земље, када нису успијевале да наметну гласање, користиле директну војну силу, јер их није било брига за било шта, пренио је "Спутњик".

"И на крају су растргли и Југославију и Србе. Растргли су један народ и то је то", истакао је Путин, уз напомену да је Запад мислио да за кратко вријеме може да уништи и растури и Русију, пише Спутњик.

Владимир Путин

