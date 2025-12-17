Путин: Запад жели да подигне ниво хистерије у Европи

Извор:
СРНА
17.12.2025
13:18
Предсједник Русије Владимир Путин одбацио је тврдње западних политичара у вези са наводним руским нападима на западне земље, истакавши да су то лажне и бесмислене изјаве које служе само за подизање нивоа хистерије у Европи.
Он је током састанка Одбора Министарства одбране Русије рекао да је глобална геополитичка ситуација и даље напета и потпуно критична у појединим регионима.
Путин је оптужио чланице НАТО-а да се припремају за велики рат надоградњом и модернизовањем офанзивних снага, док у исто вријеме испирају мозак становништву тврдњама о неизбјежном сукобу са Русијом.
"У више наврата сам говорио да је лаж и потпуна бесмислица то што говоре о некој измишљеној руској пријетњи европским земљама. Међутим, то се ради намјерно", истакао је Путин.
Он је навео да су званичници ЕУ заборавили на своју одговорност и да се воде краткорочним личним или заједничким политичким интересима, преноси "Раша тудеј".
Путин је напоменуо да је Русија кроз историју, чак и у најтежим околностима, стремила ка томе да се пронађе дипломатско рјешење за сукобе и несугласице, све док за то постоји и најмања шанса.
"Одговорност за неискориштавање тих могућности је искључиво на онима који вјерују да могу са нама да разговарају језиком силе", сматра Путин.
Према његовим ријечима, Русија подржава обострано корисну и једнаку сарадњу са САД и чланицама ЕУ, као и формирање јединственог безбједносног система у евроазијском региону.
Путин је рекао и то да је остварен напредак у билатералним разговорима са САД, али да се то не може рећи и за тренутне власти у већини европских земаља.
Руски предсједник додао је да Москва сматра да је руска војска у било каквој међународној ситуацији кључни гарант суверености, независности, безбједности, будућности и стратешке једнакости Русије.
