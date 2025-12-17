Logo
Large banner

Путин: Запад жели да подигне ниво хистерије у Европи

Извор:

СРНА

17.12.2025

13:18

Коментари:

0
Путин: Запад жели да подигне ниво хистерије у Европи
Фото: Таnjug

Предсједник Русије Владимир Путин одбацио је тврдње западних политичара у вези са наводним руским нападима на западне земље, истакавши да су то лажне и бесмислене изјаве које служе само за подизање нивоа хистерије у Европи.

Он је током састанка Одбора Министарства одбране Русије рекао да је глобална геополитичка ситуација и даље напета и потпуно критична у појединим регионима.

Путин је оптужио чланице НАТО-а да се припремају за велики рат надоградњом и модернизовањем офанзивних снага, док у исто вријеме испирају мозак становништву тврдњама о неизбјежном сукобу са Русијом.

"У више наврата сам говорио да је лаж и потпуна бесмислица то што говоре о некој измишљеној руској пријетњи европским земљама. Међутим, то се ради намјерно", истакао је Путин.

Он је навео да су званичници ЕУ заборавили на своју одговорност и да се воде краткорочним личним или заједничким политичким интересима, преноси "Раша тудеј".

Путин је напоменуо да је Русија кроз историју, чак и у најтежим околностима, стремила ка томе да се пронађе дипломатско рјешење за сукобе и несугласице, све док за то постоји и најмања шанса.

granicni prelaz gradiska

Друштво

Хитно отворити прелаз Градишка, БиХ трпи штету од око милијарду КМ

"Одговорност за неискориштавање тих могућности је искључиво на онима који вјерују да могу са нама да разговарају језиком силе", сматра Путин.

Према његовим ријечима, Русија подржава обострано корисну и једнаку сарадњу са САД и чланицама ЕУ, као и формирање јединственог безбједносног система у евроазијском региону.

Путин је рекао и то да је остварен напредак у билатералним разговорима са САД, али да се то не може рећи и за тренутне власти у већини европских земаља.

Руски предсједник додао је да Москва сматра да је руска војска у било каквој међународној ситуацији кључни гарант суверености, независности, безбједности, будућности и стратешке једнакости Русије.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Европа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

СНСД

Бања Лука

Лукач: Од Нове године паркинг у Бањалуци поново бесплатан

2 ч

0
Акција "Армагедон": Ухапшено 8 педофила због дјечије порнографије

Србија

Акција "Армагедон": Ухапшено 8 педофила због дјечије порнографије

2 ч

0
Ковачевић: Делегати опозиције из Српске подржали давање гранта факултету Ејупа Ганића

БиХ

Ковачевић: Делегати опозиције из Српске подржали давање гранта факултету Ејупа Ганића

2 ч

0
Гугл побољшава свој Преводилац: Тачнији преводи текстова, сленга и колоквијалних израза

Наука и технологија

Гугл побољшава свој Преводилац: Тачнији преводи текстова, сленга и колоквијалних израза

2 ч

0

Више из рубрике

Тинејџеру позлило јер је пио сопствену крв: Признао да је слушао савјете на друштвеним мрежама

Свијет

Тинејџеру позлило јер је пио сопствену крв: Признао да је слушао савјете на друштвеним мрежама

2 ч

0
Сваки пети Европљанин живи са ризиком од сиромаштва и социјалне изолованости

Свијет

Сваки пети Европљанин живи са ризиком од сиромаштва и социјалне изолованости

3 ч

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Одгођено изрицање пресуде Брајану Волшу: Ево колико година затвора му пријети

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Осуђен на 5 година затвора: Од хефталице направио смртоносно оружје и теститрао га

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

32

Расвијетљено разбојништво из 2022: На Бадњи дан претукли и опљачкали људе

15

32

Ковачевић о Ганићу: Ни за Хитлера и Изетбеговића не постоје пресуде, па знамо

15

28

Дјевојчица (12) због грипа завршила у коми

15

27

Српски бренд затвара све радње

15

24

Почео састанак Додика са представницима добојског СНСД-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner