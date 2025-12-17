Гугл побољшава свој Преводилац: Тачнији преводи текстова, сленга и колоквијалних израза

Извор:
Б92
17.12.2025
12:59
Коментари:0
Гугл уводи нове функције у Претрагу и апликацију Преводилац, покретане вјештачком интелигенцијом Џемини.
Компанија каже да њена вјештачка интелигенција сада може да понуди природније и тачније преводе текстова, посебно када је ријеч о фразама са ''нијансираним значењем“.
То значи да ће у будућности Гугл Преводилац узимати у обзир сленг и колоквијалне изразе, умјесто да се ослања искључиво на дословне преводе који су често неупотребљиви у стварним контекстима.
Најновије побољшање превођења текста прво се представља у САД и Индији и омогућава превођење између енглеског и нешто мање од 20 других језика, укључујући њемачки, шпански, кинески и арапски.
Функција је доступна у апликацији Гугл Преводилац за iOS и Андроид, као и на вебу, извјештава Б92.
Џемини је такође побољшан, посебно када је у питању превођење говора у реалном времену. Гугл сада нуди превођење говора у говор које можете слушати директно у слушалицама, слично као код Еплових AirPods Pro 3.
Функција повратних информација је такође побољшана, тако да корисници могу очекивати више корисних савјета о томе како изговарати ријечи и фразе. Међу 20 нових земаља у којима су ови образовни алати сада доступни су Њемачка, Индија и Шведска.
