Гугл побољшава свој Преводилац: Тачнији преводи текстова, сленга и колоквијалних израза

Извор:

Б92

17.12.2025

12:59

Коментари:

0
Гугл побољшава свој Преводилац: Тачнији преводи текстова, сленга и колоквијалних израза
Фото: Pixabay

Гугл уводи нове функције у Претрагу и апликацију Преводилац, покретане вјештачком интелигенцијом Џемини.

Компанија каже да њена вјештачка интелигенција сада може да понуди природније и тачније преводе текстова, посебно када је ријеч о фразама са ''нијансираним значењем“.

То значи да ће у будућности Гугл Преводилац узимати у обзир сленг и колоквијалне изразе, умјесто да се ослања искључиво на дословне преводе који су често неупотребљиви у стварним контекстима.

Gugl

Економија

Колико зарађују запослени у Гуглу? Гигант није могао да сакрије ове бројке

Најновије побољшање превођења текста прво се представља у САД и Индији и омогућава превођење између енглеског и нешто мање од 20 других језика, укључујући њемачки, шпански, кинески и арапски.

Функција је доступна у апликацији Гугл Преводилац за iOS и Андроид, као и на вебу, извјештава Б92.

Џемини је такође побољшан, посебно када је у питању превођење говора у реалном времену. Гугл сада нуди превођење говора у говор које можете слушати директно у слушалицама, слично као код Еплових AirPods Pro 3.

Гугл

Наука и технологија

Јесте ли вид‌јели ову поруку на Гуглу? Интернет више није исти!

Функција повратних информација је такође побољшана, тако да корисници могу очекивати више корисних савјета о томе како изговарати ријечи и фразе. Међу 20 нових земаља у којима су ови образовни алати сада доступни су Њемачка, Индија и Шведска.

Тагови:

Гугл

prevodilac

Коментари (0)
