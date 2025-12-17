Logo
Јутјуб ће омогућити креаторима да праве игре помоћу Gemini 3

17.12.2025

10:29

Јутјуб ће омогућити креаторима да праве игре помоћу Gemini 3
Фото: Pixabay

Гугл је непоколебљив у ставу да је вјештачка интелигенција нешто што људима треба и што желе више у својим животима, а најновији потез долази од Јутјуб Гејминга, који је најавио отворену бета верзију за пројекат под називом Playables Builder.

Пројекат омогућава одабраним Јутјуб креаторима да користе ''прототип веб апликације направљене помоћу Gemini 3“ за креирање кратких игара, без потребе за кодирањем.

Јутјуб тестира додавање игара малог обима на своје десктоп и мобилне платформе од 2023. године, а прошле године је додао и мултиплејер у Playables. С обзиром да се вјештачка интелигенција појављује у свим Гугловим услугама, ове вијести вјероватно не би требало да буду изненађење.

branimir dzoni stulic

Сцена

Ово је чекало 20 милиона људи из бивше Југе: Џони Штулић поново снима!

Ово звучи слично пројектима Disco и GenTabs, које је Гугл Лабс недавно најавио. Они нуде слој вјештачке интелигенције за прегледање веба, гдје корисник уноси упит на природном језику и добија интерактивни виџет који ради оно што тражи. Ови алати имају неке практичне примјене за претрагу, гдје је циљ консолидовати све податке које корисник тражи у управљив и лако читљив интерфејс.

илу-јутјуб-29082025

Сцена

Јутјубер (27), пронађен мртав

Међутим, неки стручњаци су скептични у погледу ефикасности овог приступа у развоју игара. Они тврде да, иако вјештачка интелигенција може помоћи у креирању игара без техничког знања, она не гарантује пријатно искуство играња за играче, преноси Кликс.

Тагови:

Jutjub

Вјештачка интелигенција

