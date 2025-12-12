Logo
Ово је чекало 20 милиона људи из бивше Југе: Џони Штулић поново снима!

Извор:

Телеграф

12.12.2025

20:34

Коментари:

0
Бранимир Џони Штулић је културна и музичка икона бивше Југославије – аутор, пјевач, гитариста и бунтовни пјесник чије су ријечи и мелодије обиљежиле цијелу једну генерацију. На његовим пјесмама касније су стасавале и друге генерације а његови хитови су актуелни и дан данас.

Оснивач је и фронтмен легендарног загребачког рок-бенда Азра, једног од најутицајнијих састава новог таласа 1980-их година.

Послије периода тишине и релативно повученог живота у иностранству, Џони поново објављује музику на свом Јутјуб каналу, укључујући римејк познатог хита “Без мене” и друге нумере којима враћа дух и енергију својих ранијих издања. Ово је за многе фанове велики тренутак, јер Штулићево појављивање на Јутјубу послије дужег времена поново доноси његову креативност и глас широј публици која га је одувијек вољела. Велики повратак рокера којег је вољела Југославија и познатог пјесника сада поново живи и дише кроз дигиталну сцену.

Нова верзија великог хита изазвала је праву еуфорију и позитивне реакције његових фанова који су одушевљено дочекали ово.

Са својом јединственом енергијом и текстовима који спајају поезију и rock, Штулић је кроз Азру стварао пјесме које су постале део колективне меморије и симболе тадашње младе генерације. Његов ауторски рад и данас се цијени као једна од најважнијих прекретница на рок сцени тадашње Југославије.

Џони је рођен 11. априла 1953. у Скопљу, у тадашњој Југославији. Почео је са свирањем гитаре и писањем пјесама још као млад, комбинујући утицаје Битлсе, народних мелодија и властитог израза.

Основао је рок групу Азра 1977. године. Бенд је брзо постао један од најважнијих симбола новог вала, са хитовима који су оставили трајан траг на музичкој сцени.

Азра је објавила низ албума током 1980-их који су постали евергрин класици. Штулићеви текстови су често носили и друштвену рефлексију, што га је још више издвојило као глас времена.

Послије распада групе, Џони се преселио у Холандију, где живи већ деценијама, и наставио са музичким радом, али углавном ван очију јавности.

Иако често повучен и независан, остао је симбол креативности и аутентичности, утицајан и цијењен и међу млађим генерацијама.

(Телеграф)

