Ево шта утиче на животни вијек ваше батерије

Извор:
АТВ
02.01.2026
12:23
Максимални капацитет батерије телефона обично траје двије до три године, или око 300 до 500 циклуса пуњења.
Телефони старији од три године углавном задржавају мање енергије или се празне знатно брже него раније. На крају, батерија више неће моћи да задржи напон и захтијеваће сталну везу са пуњачем да би уређај радио.
У том случају, телефон можете наставити да користите нормално ако замијените батерију новом.
Навике пуњења: Стално пражњење до 0 одсто и пуњење до 100 одсто може скратити радни вијек. Да бисте смањили хабање, одржавајте ниво батерије између 20 и 80 одсто. Честа употреба брзих пуњача такође генерише топлоту, што убрзава пропадање батерије вашег телефона.
Начин кориштења: Захтјевни програми, игрице и стримовање видеа троше више струје и стварају топлоту. Апликације које се стално освјежавају у позадини (попут друштвених мрежа) такође убрзано троше ресурсе.
Изложеност температурама: Батерије су осјетљиве на екстреме. Превелика топлота (директно сунце, врели аутомобил) или екстремна хладноћа трајно оштећују или привремено смањују капацитет батерије.
Освјетљење и подешавања екрана: Екран је највећи потрошач. Максимално освјетљење и висока стопа освјежавања екрана (refresh rate) брзо празне батерију. Функције попут “Always-On Display” такође троше непотребну енергију.
Величина батерије: Физички капацитет батерије игра кључну улогу у томе колико ће телефон издржати на једном пуњењу. Веће батерије осигуравају дужу аутономију, што је идеално за захтјевне кориснике.
Управљајте активношћу апликација у позадини: Ограничите рад у позадини апликацијама које се стално освјежавају. Оптимизација ових процеса значајно смањује потрошњу.
Искључите бежичне функције: Wi-Fi, Bluetooth, ГПС и НФЦ троше батерију чак и када их не користите активно. У подручјима са слабим сигналом укључите Airplane Mode (режим рада у авиону) како телефон не би трошио снагу на узалудну потрагу за мрежом.
Користите Дарк Моде: Телефони са ОЛЕД или АМОЛЕД екранима штеде енергију приказујући тамне боје (нарочито црну). Пребацивањем на тамни режим значајно ћете продужити вријеме рада између два пуњења.
Кинески научници запањени: Успјели да “подмладе” живот батерије и врате капацитет
Искључите вибрацију: Вибрација захтијева рад малог мотора унутар телефона, што троши више енергије него обичан звук. Искључите вибрацију за позиве, обавјештења и куцкање по тастатури ако вам није неопходна.
Придржавањем ових савјета можете значајно продужити радни вијек вашег паметног телефона и осигурати да он остане поуздан годинама, преносе Вести-Онлине.
