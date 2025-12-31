Logo
Француска од септембра уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

Извор:

Кликс

31.12.2025

20:50

Француска намјерава слиједити примјер Аустралије и забранити платформе друштвених медија за дјецу млађу од 15 година од почетка академске 2026. године, односно од септембра.

Нацрт закона којим се особама млађим од 15 година забрањује кориштење друштвених мрежа бит ће поднесен на правне провјере и очекује се да ће се о њему расправљати у парламенту почетком нове године.

Француски предсједник Еммануел Мацрон је посљедњих седмица јасно ставио до знања да жели да Француска брзо слиједи аустралијску забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година , која је ступила на снагу у децембру. То укључује Фејсбук, Снепчет, ТикТок и Јутјуб.

Свијет

Ле Монде и Франце Инфо су у сриједу извијестили да је нацрт закона сада завршен и да садржи двије мјере - забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година и забрану мобилних телефона у средњим школама, гдје уче особе од 15 до 18 година. Телефони су већ забрањени у основним и средњим школама.

Приједлог закона ће у наредним данима бити поднесен француском Државном вијећу на правну ревизију. Синдикати образовања ће такође размотрити предложену забрану кориштења мобилних телефона у средњим школама.

Влада жели да забрана кориштења друштвених мрежа ступи на снагу од септембра 2026. године.

Милорад Додик

Друштво

Додик: Успјешно донаторско вече доказ колико смо као друштво солидарни

Ле Монде је извијестио да се у тексту нацрта закона спомињу ризици прекомјерне употребе екрана код тинејџера, укључујући опасности од изложености неприкладном садржају на друштвеним мрежама, онлине малтретирању и промијењеним обрасцима спавања, преноси Кликс.

У закону се наводи потреба за заштитом будућих генерација од опасности које угрожавају њихову способност да напредују и живе заједно у друштву са заједничким вриједностима.

Неколико других земаља разматра забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година након забране у Аустралији, укључујући Норвешку и Данску, чија се влада нада увођењу забране 2026. године.

