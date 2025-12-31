Logo
Још једна земља планира забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година од септембра 2026.

Извор:

Танјуг

31.12.2025

11:41

Још једна земља планира забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година од септембра 2026.

Француска влада је представила нацрт закона којим се предвиђа забрана коришћења друштвених мрежа за дјецу млађу од 15 година почев од 1. септембра 2026. године, а о којем би парламент те земље требало да расправља почетком 2026.

Према тексту закона, платформама би било забрањено да пружају услуге друштвених мрежа малољетницима испод те старосне границе.

Влада као образложење наводи бројне студије које указују на ризике прекомјерне употребе дигиталних екрана код адолесцената, укључујући изложеност непримјереном садржају, сајбер насиље и поремећаје сна, преноси Фигаро.

Нацрт закона садржи и други члан који предвиђа проширење забране коришћења мобилних телефона на средње школе, док та мјера већ важи од предшколског узраста до завршета основне школе на основу закона из 2018. године.

Предсједник Француске Емануел Макрон је забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година означио као политички приоритет, док влада истиче да је предложени текст кратак и усклађен са европским прописима, посебно са Законом о дигиталним услугама (ДСА).

Приједлог се уклапа у шири законодавни тренд у Француској, јер се у јануару очекује и расправа о сличним иницијативама у Народној скупштини, док је Сенат већ усвојио текст којим се предвиђа родитељска сагласност за регистрацију дјеце узраста од 13 до 16 година на друштвеним мрежама.

Француска

zabrana

društvene mreže

