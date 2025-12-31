Logo
Руска војска: Напад Кијева на Путинову резиденцију био циљан и прецизно испланиран

Извор:

Спутник Србија

31.12.2025

10:37

Коментари:

0

Фото: Танјуг/АП

Покушај напада Кијева на резиденцију предсједника Русије је био циљан, прецизно испланиран и сложен, изјавио је на бригингу начелник ракетних јединица ПВО Ваздушно-космичких снага Русије генерал-мајор Александар Романенков.

„Начин извођења напада, број употребљених средстава ваздушног напада и њихово дијеловање са јужног, југозападног и западног правца непосредно ка резиденцији председника Русије у Новгородској области, недвосмислено потврђују да је терористички напад кијевског режима био намјерно усмјерен, пажљиво испланиран и имао ешелонирани карактер“, рекао је Романенков.

Дронови су полетјели из Сумске и Черниговске области, саопштило је руско Министарство одбране.

Кијев је покушао да изведе напад из више правца - дронови су оборени изнад Брјанске, Смоленске и Новгородске области.



