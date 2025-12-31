Logo
Ево када ће бити одржани поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске

АТВ

31.12.2025

10:26

Поновљени пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица биће одржани у недјељу 8. фебруара 2026. године, речено је данас на сједници ЦИК-а.

Ријеч је о бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Руду, Билећи и Милићима.

Република Српска

Подсјећамо, Суд БиХ одбио је јуче жалбу СНСД-а и СДС-а.

Пријевремени избори 2025

Коментари (4)
