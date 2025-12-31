Logo
Додик: У 2026. на сваком кораку показивати подршку једних другима

31.12.2025

09:53

Коментари:

1
Додик: У 2026. на сваком кораку показивати подршку једних другима
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је народу Републике Српске Нову годину и изразио увјерење да ће година која долази бити година мира, стабилности, додатне љубави, окупљања и неопходне подршке једних другима која на сваком кораку мора да се покаже.

"Драги народе Републике Српске, иза нас је тешка година, изазовна по много чему, али главна ствар је била да очувамо мир и стабилност. Морам да кажем да смо у томе успјели - очували смо мир и стабилност Републике Српске, која се огледа у њеном економском, политичком, институционалном и сваком другом облику", навео је Додик у видео-поруци објављеној на платформи "Икс".

Додик је напоменуо да је Република Српска данас сасвим сигурно стабилна, што признају и они који је не воле.

"Ми који је волимо морамо да знамо да Република Српска улази у сљедећу годину пуну љубави и жеље да поново наставимо да чувамо мир и стабилност, да градимо наше институције и да осматрамо оно што се дешава око нас на глобалном нивоу, јер морамо да знамо да је година која долази можда једна од најнеизвјеснијих у савременој историји", указао је Додик.

Он је појаснио да на глобалном нивоу постоје тензије које могу да изазову глобалне сукобе.

"Наша је улога у томе је да вјерујемо да се то ипак неће десити. Ми овдје желимо да наставимо са изградњом наше економије, да градимо ауто-путеве, наше болнице, да градимо хидро и термо електране, да обезбјеђујемо нашу економску, енергетску и сваку другу стабилност. Вјерујем у то да можемо. Потребно је још више окупљања око идеје која се зове Република Српска, око нашег народа, прије свега српског, али и других људи који живе у Републици Српској", истакао је Додик.

Он је рекао да је Нова година вријеме наде и нових почетака, те грађанима пожелио да је дочекају срећни и здрави, окружени људима које воле.

"Нека вам сваки дан буде испуњен разумијевањем, солидарношћу и радошћу. Нека вам је срећна Нова година, нека живи Република Српска и сви ви мени живи и здрави били!", поручио је Додик.

Милорад Додик

СНСД

