Агенција: Вриједност одузете имовине стечене кривичним дјелима 528.967 КМ

Извор:

СРНА

31.12.2025

08:51

Агенција: Вриједност одузете имовине стечене кривичним дјелима 528.967 КМ
Фото: АТВ

Агенција за управљање одузетом имовином Републике Српске тренутно управља имовином вриједном 528.967 КМ, што је за 17.622 КМ мање него у истом периоду прошле године, речено је Срни у Агенцији.

Вриједност покретне имовине је 49.113 КМ, а непокретне износи 479.863 КМ, прецизирају из Агенције.

У највећем броју случајева имовина која је одузета и повјерена Агенцији на управљање, будући да се односи на кривична дјела попут разбојништва, давања мита, фалсификовања исправе, али и тјелесне повреде.

"Имовина је одузимана и због кривичног дјела насиља у породици или породичној заједници, неовлаштене производње и промета дроге, као и омогућавања њиховог уживања", наводе из Агенције.

Највећи број покретне имовине одузет је у прекршајном поступку, изрицањем заштитних мјера одузимања предмета прекршаја.

Из ове институције подсјећају да су дужни да се старају о очувању вриједности привремене и трајно одузете имовине.

Агенција је током 2025. године обавила једну продају која се односи на 11 трајно одузетих моторних возила, која су продата за укупну цијену од 6.100 КМ.

Imovina

Agencija za upravljanje oduzetom imovinom

