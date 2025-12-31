Агенција: Вриједност одузете имовине стечене кривичним дјелима 528.967 КМ

Извор:
Агенција за управљање одузетом имовином Републике Српске тренутно управља имовином вриједном 528.967 КМ, што је за 17.622 КМ мање него у истом периоду прошле године, речено је Срни у Агенцији.
Вриједност покретне имовине је 49.113 КМ, а непокретне износи 479.863 КМ, прецизирају из Агенције.
У највећем броју случајева имовина која је одузета и повјерена Агенцији на управљање, будући да се односи на кривична дјела попут разбојништва, давања мита, фалсификовања исправе, али и тјелесне повреде.
"Имовина је одузимана и због кривичног дјела насиља у породици или породичној заједници, неовлаштене производње и промета дроге, као и омогућавања њиховог уживања", наводе из Агенције.
Највећи број покретне имовине одузет је у прекршајном поступку, изрицањем заштитних мјера одузимања предмета прекршаја.
Из ове институције подсјећају да су дужни да се старају о очувању вриједности привремене и трајно одузете имовине.
Агенција је током 2025. године обавила једну продају која се односи на 11 трајно одузетих моторних возила, која су продата за укупну цијену од 6.100 КМ.
