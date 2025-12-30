Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

30.12.2025
20:33
Коментари:1
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић честитала је грађанима Српске Нову годину са жељом да долазећа година буде година стабилности, заједништва и напретка.
- Поштовани грађани Српске, срећна вам Нова 2026. година. Нека вас, ваше породице и све вама драге људе прати добро здравље срећа и благостање - истакла је Тришић Бабић.
Вршилац дужности предсједника Републике Српске честитала је и божићне празнике свима који је прослављају Божић 7. јануара, као и предстојећи Дан Републике.
Република Српска
49 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму