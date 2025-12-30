Logo
Large banner

Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

30.12.2025

20:33

Коментари:

1
Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка
Фото: АТВ

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић честитала је грађанима Српске Нову годину са жељом да долазећа година буде година стабилности, заједништва и напретка.

- Поштовани грађани Српске, срећна вам Нова 2026. година. Нека вас, ваше породице и све вама драге људе прати добро здравље срећа и благостање - истакла је Тришић Бабић.

Вршилац дужности предсједника Републике Српске честитала је и божићне празнике свима који је прослављају Божић 7. јануара, као и предстојећи Дан Републике.

Подијели:

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

Република Српска

Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

49 мин

0
Велики дан за Српску: Потписан споразум о изградњи ауто-пута Бијељина - Брчко

Република Српска

Велики дан за Српску: Потписан споразум о изградњи ауто-пута Бијељина - Брчко

1 ч

0
Додик: Хапшење Кнежевића није правда, већ порука застрашивања

Република Српска

Додик: Хапшење Кнежевића није правда, већ порука застрашивања

1 ч

0
Конаковић сије мржњу и спинује, Српска не живи на рачун другог ентитета

Република Српска

Конаковић сије мржњу и спинује, Српска не живи на рачун другог ентитета

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Свештеник покушао да прода врата своје цркве

20

44

Централне вијести, 30.12.2025.

20

36

Болсонаро поново оперисан

20

34

Ковачевић: Од сарајевског суда се само антисрпске одлуке могу очекивати

20

33

Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner