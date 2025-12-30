Logo
Додик: Хапшење Кнежевића није правда, већ порука застрашивања

30.12.2025

19:21

Додик: Хапшење Кнежевића није правда, већ порука застрашивања
Хапшење Милана Кнежевића није правда, већ порука застрашивања, поручио је лидер СНСД Милорад Додик.

- То није пут демократије, већ знак слабости оних који се боје слободног гласа. Солидарност са Кнежевићем и са сваким ко брани слободу мишљења и вољу народа. Слобода није злочин - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

