Додик: Хапшење Кнежевића није правда, већ порука застрашивања

30.12.2025
19:21
Коментари:0
Хапшење Милана Кнежевића није правда, већ порука застрашивања, поручио је лидер СНСД Милорад Додик.
- То није пут демократије, већ знак слабости оних који се боје слободног гласа. Солидарност са Кнежевићем и са сваким ко брани слободу мишљења и вољу народа. Слобода није злочин - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
То није пут демократије, већ знак слабости оних који се боје слободног гласа.
Солидарност са Кнежевићем и…
