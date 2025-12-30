Logo
Конаковић сије мржњу и спинује, Српска не живи на рачун другог ентитета

Кристина Секерез

30.12.2025

19:20

Фото: Anadolu/Stipe Majic

Сијући мржњу према Републици Српској, Елмедин Конаковић додатно компликује односе са Федерацијом БиХ.

Апсолутно су нетачне информације да Република Српска живи на рачун другог ентитета. То може рећи само онај ко не познаје фискални систем у БиХ. Одговор је то министарства финансија Српске на тврдње министра иностраних послова у Савјету министара БиХ да "ФБиХ носи на леђима Републику Српску".

''Господине Конаковићу, у вријеме мира и праштања када је већина грађана Републике Српске и ФБиХ у празничној и породичној атмосфери, такве изјаве Вам не приличе, је је стање сљедеће: Република Српска већ 19 квартала за редом биљежи привредни раст, што се не може оспорити, јер су то званични подаци Републичког завода за статистику. Господине Конаковићу, немојте Ви да се бавите Републиком Српском и да износите нетачне и злонамјерне информације о наводној "пљачки". Водите рачуна о БиХ која апсолутно не функционише'', поручили су из Министарства финансија Републике Српске.

Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Српској

Каква је Конаковићева изјава довољно говори и чињеница да Српска годинама потражује од Федерације милионе од ПДВ-а. Расподјела средства од путарина је тек посебна прича.

''Од 2017-18. постоји правоснажна пресуда гдје ФБиХ треба да исплати Републици Српској 35 милиона КМ, да исплати тих 35 милиона КМ и да се исплате средства када су у питању путарине и када то саберете, то је све за Републику Српску негдје око 70-80 милиона КМ. С обзиром да су они у таквој кондицији, да се то неће ништа осјетити, да они то заврше и да ми тјерамо онда даље'', рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.

Срђан Амиџић

Република Српска

Амиџић: Конаковић се диви потезима Крњића због кога су колоне на улазу у БиХ све дуже

''Јефтин спин“, тако Конаковићеву изјаву оцјењује Жељка Цвијановић.

''Изгледа да ФБиХ не може да држи сама себе, а камоли Републику Српску. Јефтин Конаковићев спин којим покушава да прикрије финансијски колапс у ФБиХ'', казала је српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић.

Из Српске стиже Конаковићу и приједлог да се суздржи од негативних и злих коментара према Републици, те да поведете бригу да се отвори мост на Сави, јер тренутно стање производи огромну штету за цијелу БиХ.

Елмедин Конаковић

Срђан Амиџић

Жељка Цвијановић

Федерација БиХ

