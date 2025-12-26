Logo
Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

Извор:

АТВ

26.12.2025

21:01

Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година
Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година, рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ, на донаторској вечери "С љубављу храбрим срцима".

''Увијек сам била поносна када смо организовали овакве вечери, показавши да наше породице нису саме. Сјећам се и оних година када смо били погођени короном, знали смо да имамо традицију која се не смије прекинути, и тако је и било'', рекла је Цвијановићева.

Она је додала да је много тога реализовали кроз 16 година хуманитарне акције "С љубављу храбрим срцима".

''Новац се прикупља, али он је само средство и пут да урадимо оно што желимо, јер само окупљени заједно можемо доћи до тог племенитог циља. Захвалност Србији која је овдје уз нас све ове године, али и Српској која је успјела организовати овако нешто'', додала је Цвијановићева.

У Бањалуци се одржава шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима", под покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.

Прикупљена средстава намијењена су подршци, оснивању и опремању центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.

