Шеранић позвао грађане да се прикључе акцији "С љубављу храбрим срцима": Директна помоћ дјеци

26.12.2025

20:32

Шеранић позвао грађане да се прикључе акцији "С љубављу храбрим срцима": Директна помоћ дјеци

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић позвао је грађане Републике Српске да се прикључе акцији "С љубављу храбрим срцима" и позову хуманитарни број 1411 како би се прикупила средства за оснивање и опремање центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.

"Ова акција вечерас је директна помоћ дјеци, али је још значајнија помоћ породицама", рекао је Шеранић Срни.

Он је захвалио Кабинету предсједника Републике који је прихватио приједлог Министарства здравља да 16. донаторско вече буде посвећено оснивању и опремању ових центара.

"Ми у посљедње вријеме размишљамо о оснивању ове врсте центра. Ријеч је о консултативно специјалистичкој заштити у оквиру социјалне заштите. Ту су предвиђене услуге логопеда, дефектолога, психолога, социјалних радника, прије свега, за дјецу са различитим врстама развојних поремећаја", рекао је Шеранић.

