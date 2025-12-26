Вања Маринковић на ивици суза послао поруку Гробарима: "Не тражим оправдање, али..."

Извор:
Телеграф
26.12.2025
20:27
Кошаркаши Партизана су доживели огроман пораз против Макабија из Тел Авива (112:87) у оквиру 18. кола Евролиге, што је само додатно разбјеснило навијаче црно-бијелих, који су послије утакмице практично прозивали играче и звали их на тучу.
Предњачио је у томе Тајрик Џонс, који је прескочио ограду и залетио се на вође Гробара, а онда је послије тога неке од њих позивао на тучу.
Послије утакмице, за Арену спорт је причао и Вања Маринковић, који је остао без ријечи.
- Треба... Мислим да треба да се промени наш, ти неки празни минути. Почели смо добру утакмицу и прву четвртину до два минута пред крај. Играли смо добро, играли смо брзо, ишла је лепо лопта. Стали смо, дошао је его до изражаја и све је стало. Мислим да је то проблем игре, али највећи проблем наш је што смо лако одустали, што смо се лако предали. То је поражавајуће како је изгледало на крају, била је та нека борба, али највећи утисак је то да је екипа у некој фази за коју треба време. Времена нема, нико нема стрпљења што је логично.
- Навијачи су ту, пуне халу, они желе одмах резултате, ја их разумем, али не тражим никакво оправдање, само кажем да ће требати неко време. Надам се што краће да се уходам с новим тренером, није то проблем, проблем је наша борба и наш приступ.
