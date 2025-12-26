Logo
Тренер Денвера: Јокић је најбољи на свијету и тачка

26.12.2025

14:37

Тренер Денвера: Јокић је најбољи на свијету и тачка
Фото: Танјуг/АП

Утакмица Денвер Нагетса и Минесота Тимбервулвса тек је након продужетка добила свој епилог, а на крају су домаћи побиједили 142:138.

Србин Никола Јокић је блистао, постигавши 56 поена за 42 минуте, уз то што је покупио 16 лопти под оба обруча и сакупио 15 асистенција. Ентони Едвардс придонио је с 44 поена за Вулвсе.

Јокић је срушио рекорд Карима Абдул-Џабар, једног од најбољих и најдуговјечнијих НБА кошаркаша.

Српски је играч постао најбољи центар асистент у историји НБА лиге. Јокић је познат по својим асистенцијама, промијенио је НБА лигу те у њу увео појам центра плејмејкера.

Ceca 1

Сцена

Цеца има милионске прегледе на Јутјубу: Познато колико зарађује од ове платформе

"Карим је играч који је промијенио игру са својим небеским хорогом. Један је од највећих спорташа свих времена. А Никола га је престигао. Стално понављам да је Јокић уникат. Увијек одигра оно што треба. Има луде бројке управо јер стално доноси добре одлуке. Он је најбољи играч на свијету. И тачка", рекао је након утакмице с Минесотом тренер Денвера Дејвид Аделман.

