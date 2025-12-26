Logo
Јокић објаснио шта за њега значи рекордни Божић

26.12.2025

10:31

Јокић објаснио шта за њега значи рекордни Божић
Фото: Tanjug / AP

Српски кошаркаш Никола Јокић поново је мијењао ток историје НБА у утакмици у којој је Денвер тешком муком побиједио Минесоту на паркету у Колораду, а није хтио да преузме све заслуге за велики тријумф у петак ујутру - иако би то могао по свим параметрима.

Постао је први човјек у историји који је забиљежио више од 55 поена, 15 скокова и 15 асистенција на једној утакмици, као и најучинковитији НБА играч у продужетку са 18 поена, али је хтио да истакне и значај саиграча у овом подвигу.

"Кад се неко повреди, што нико не жели да се деси, неко мора да се истакне и добије прилику да игра. Мислим да су момци концентрисани, играју веома енергично и били су оштри, чиме су допринели овој победи", појаснио је Јокић.

Новинарка је потом поставила сљедеће питање:

Какав је осјећај послије неизвјесне побједе у продужетку за Божић?

Свима је познато како је Јокић америчким представницима медија објашњавао да Срби славе најрадоснији хришћански празник двије нед‌јеље послије Божића по грегоријанском календару, али се сада није освртао на тај детаљ.

"Била је луда утакмица, а сада је помало касно, тако да је лепо завршити је с победом", подвукао је Јокић док се ближила поноћ у Денверу, преноси "Спорт клуб".

Нагетси су тако прекинули низ Минесоте која је имала три побједе узастопце, а сљеди им пут на Флориду, гд‌је ће да играју против Орланда, па Мајамија.

Никола Јокић

Денвер

