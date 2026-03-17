Колико је најјача њемачка фирма у БиХ зарадила прошле године?

Компанија Хајделберг материјалс цемент БиХ д.д. Какањ (бивша Творница цемента Какањ) наставила је снажан раст пословања и у прошлој години, потврђујући статус једне од најуспјешнијих компанија у сектору грађевинских материјала у Босни и Херцеговини.
Приходи компаније у 2025. години достигли су рекордних 192,7 милиона КМ, што представља значајан раст у односу на 179,4 милиона КМ из 2024. године. Поређења ради, годину раније, 2023, приходи су износили 143,6 милиона КМ, што јасно показује континуиран узлазни тренд, пише Бизнисинфо.
Укупни расходи износили су лани 124,4 милиона КМ, што је на приближно истом нивоу као и годину раније (око 123 милиона КМ), док су 2023. године износили 102 милиона КМ. Стабилни трошкови уз раст прихода додатно су допринијели јачању профитабилности.
Поређење финансијских показатеља Хајделберг материјалс цемент БиХ за прошлу и ову годину: укупни приходи, укупни расходи и нето добит у милионима КМ.
Компанија је у 2025. остварила добит од око 61,4 милиона КМ, што је повећање од готово 11 милиона КМ у односу на 2024. годину, када је добит износила 50,7 милиона КМ. У 2023. години добит је била 37 милиона КМ, што значи да је профит готово удвостручен у двије године.
Директор Бранимир Муиџа раније је истакао да компанија биљежи раст продаје цемента на домаћем тржишту, али и повећање извоза. Такође, забиљежен је раст производње бетона како у Босни и Херцеговини, тако и у Хрватској.
Компанија послује у оквиру глобалне групације Хајделберг материјалс, једног од највећих свјетских произвођача грађевинских материјала. Сматра се најуспјешнијом њемачком инвестицијом у БиХ.
Занимљиво је да се управо преко какањске фирме управља и пословањем групације у Хрватској, што додатно потврђује њен стратешки значај унутар система.
Додатни замах пословању компаније даје и интензивирање великих инфраструктурних пројеката у Босни и Херцеговини, прије свега изградња аутопутева и брзих цеста.
Овакви пројекти генеришу снажну потражњу за цементом и бетоном, што директно утиче на раст прихода произвођача грађевинских материјала.
У посљедње вријеме посебно је убрзана градња дионица на Коридору 5C, као и других путних праваца, што компанији из Какња отвара простор за повећање продаје на домаћем тржишту и дугорочно стабилно пословање.
