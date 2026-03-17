Украдени подаци из Телекома Србија: "Хтјели да нас уцјењују"

Аутор:АТВ
17.03.2026
14:58
Коментари:0
Компанија Телеком Србија објавила је да је дошло до, како се наводи, крађе мањег дијела података из корисничке базе од стране за сада непознатих починилаца.
„Ријеч је о подацима одређеног броја корисника услуге сателитске телевизије м:САТ тв. Компанија Телеком Србија одмах је случај пријавила МУП-у, односно Одјељењу за високотехнолошки криминал. С обзиром на то да су нас починиоци овог дијела контактирали са циљем да нас уцјењују, комуникација са њима вођена је у координацији са МУП-ом и према њиховим инструкцијама, како би починиоци били што брже идентификовани и пронађени“, наведено је у саопштењу Телекома.
Компанија Телеком Србија интензивно ради са полицијом на откривању починилаца овог дијела.
„Безбједност телекомуникационих сервиса није угрожена и све услуге се пружају неометано. Вјерујемо да ће надлежне институције врло брзо доћи до починилаца овог кривичног дјела“, наведено је у саопштењу.
