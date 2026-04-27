Како опрати бијеле патике без машине: Потребно вам је само 5 минута

Прање бијелих патика у веш машини ријетко заврши онако како се надате. Платно пожути, гумени ђон испуца, а пертле се истегну и изгубе облик.
Право рјешење стоји у кухињском ормарићу и кошта једва двадесетак динара.
За пет минута рада вратићете им фабрички сјај, без агресивних хемикалија и без бубња.
Центрифуга лупа патике о стакло и метал, па лијепак на ђону попушта. Топла вода изнад 30 степени развлачи платно и отапа боје са пертли које онда обоје бијелу површину.
Додајте томе и прејак детерџент који оставља жућкасти филм, па добијете патике које изгледају старије него што јесу.
Тајна је у кашичици соде бикарбоне и капи пасте за зубе бијеле боје, без гела.
Ова комбинација разграђује масноћу, подиже прљавштину из влакана и неутралише жуте мрље од зноја и прашине.
Сода кошта ситно, а једна кесица вам је довољна за десетак темељних чишћења.
Помијешајте двије кашике соде са кашиком пасте и мало млаке воде, док не добијете густу крему.
Нанесите је старом четкицом за зубе на платно и ђон, кружним покретима.
Оставите да дјелује пет минута, па обришите влажном крпом.
Бијели папир упија влагу и спречава појаву нових жутих кругова. Овај корак прескаче већина људи, а баш он чува боју.
Можете, користите бијело сирће и воду у односу један на два. Сирће раствара наслаге зноја и враћа сјај платну, док благо дезинфикује унутрашњост патике. Резултат је видљив послије првог третмана.
Најчешћа грешка је сушење на директном сунцу. УВ зраци у комбинацији са влагом стварају жуте ореоле око ђона које послије тешко скидате.
Друга грешка је варикина, која на памучном платну ради обрнуто и даје прљаво жуту нијансу умјесто бијеле.
Избјегавајте и сљедеће потезе:
Послије сваког ношења пребришите ђон влажном марамицом. Тако прљавштина не стигне да уђе у порозну гуму.
Једном мјесечно урадите комплетно прање бијелих патика овим триком и никада се неће вратити у стање какве су биле прије чишћења.
Пертле перите одвојено, у чинији са топлом водом и кашиком соде. Оставите их двадесет минута, па исперите. Бијеле као снијег, без иједне мрље.
(Крстарица)
