Како опрати бијеле патике без машине: Потребно вам је само 5 минута

27.04.2026 12:47

Бијеле патике са пертлама.
Фото: José Martin Segura Benites/Pexels

Прање бијелих патика у веш машини ријетко заврши онако како се надате. Платно пожути, гумени ђон испуца, а пертле се истегну и изгубе облик.

Право рјешење стоји у кухињском ормарићу и кошта једва двадесетак динара.

TUŽILAŠTVO-KANTONA-SARAJEVO-140925

Хроника

Жена ухапшена у акцији "Ариес" предата Тужилаштву

За пет минута рада вратићете им фабрички сјај, без агресивних хемикалија и без бубња.

Зашто машина уништава бијеле патике

Центрифуга лупа патике о стакло и метал, па лијепак на ђону попушта. Топла вода изнад 30 степени развлачи платно и отапа боје са пертли које онда обоје бијелу површину.

Додајте томе и прејак детерџент који оставља жућкасти филм, па добијете патике које изгледају старије него што јесу.

Трик од 20 динара који мијења све

Тајна је у кашичици соде бикарбоне и капи пасте за зубе бијеле боје, без гела.

Институт за јавно здравство РС

Друштво

Институт набавио серум против уједа змије: Количина довољна за двије године

Ова комбинација разграђује масноћу, подиже прљавштину из влакана и неутралише жуте мрље од зноја и прашине.

Сода кошта ситно, а једна кесица вам је довољна за десетак темељних чишћења.

Помијешајте двије кашике соде са кашиком пасте и мало млаке воде, док не добијете густу крему.

Нанесите је старом четкицом за зубе на платно и ђон, кружним покретима.

Оставите да дјелује пет минута, па обришите влажном крпом.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Све кризе у БиХ су резултат спољних антидејтонских интервенција

Како изгледа чишћење бијелих патика корак по корак

  • Извадите пертле и уложак из патике
  • Меком четком отресите суву прашину и пијесак
  • Нанесите пасту од соде и размажите је по цијелој површини
  • Сачекајте тачно пет минута, не дуже од тога
  • Обришите чистом микрофибер крпом натопљеном у млаку воду
  • Увијте патике у бели папирни убрус док се суше

Бијели папир упија влагу и спречава појаву нових жутих кругова. Овај корак прескаче већина људи, а баш он чува боју.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Наставити развој Козарске Дубице као успјешне општине

Да ли могу да оперем бијеле патике без соде бикарбоне

Можете, користите бијело сирће и воду у односу један на два. Сирће раствара наслаге зноја и враћа сјај платну, док благо дезинфикује унутрашњост патике. Резултат је видљив послије првог третмана.

Грешке које упропасте бијељење платнених патика

Најчешћа грешка је сушење на директном сунцу. УВ зраци у комбинацији са влагом стварају жуте ореоле око ђона које послије тешко скидате.

Друга грешка је варикина, која на памучном платну ради обрнуто и даје прљаво жуту нијансу умјесто бијеле.

илу-таблете-15102025

Здравље

Повучен лијек против горушице: Ево како да препознате прави

Избјегавајте и сљедеће потезе:

  • Не сушите патике на радијатору, лијепак пуца
  • Не перите пертле заједно са патикама, пожуте једне од других
  • Не користите жуте сунђере, остављају траг на платну

Како продужити живот бијелим патикама

Послије сваког ношења пребришите ђон влажном марамицом. Тако прљавштина не стигне да уђе у порозну гуму.

Једном мјесечно урадите комплетно прање бијелих патика овим триком и никада се неће вратити у стање какве су биле прије чишћења.

конференција Саво Минић

Република Српска

Конференција о пресудама Суда БиХ; Велики број бораца се придружио говорницима

Пертле перите одвојено, у чинији са топлом водом и кашиком соде. Оставите их двадесет минута, па исперите. Бијеле као снијег, без иједне мрље.

(Крстарица)

Прочитајте више

Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Дрвеном мотком разбио 30 аутомобила

4 ч

0
Жена сједи на столици, виде јој се само стопала, док обува црне ципеле са ниском потпетицом.

Стил

Од канцеларије до улице: Ниске потпетице освајају прољеће

4 ч

0
Прекинута сједница Дома народа због недостатка кворума

БиХ

Прекинута сједница Дома народа због недостатка кворума

4 ч

1
Утврђен идентитет младића који је пронађен у кањону Врбаса

Хроника

Утврђен идентитет младића који је пронађен у кањону Врбаса

4 ч

0

Више из рубрике

Жена са цвјетним рукавицама чупа коров из баште

Савјети

Како се ријешити корова: Потребна вам је само кључала вода

7 ч

0
Колико брзо бисте требали претрчати километар у зависности од доби

Савјети

Колико брзо бисте требали претрчати километар у зависности од доби

8 ч

0
Роштиљ за месо

Савјети

Очитите роштиљ без пуно труда: Састојке сигурно имате код куће

1 д

0
Крст у Српској православној цркви.

Савјети

Свештеници савјетују шта урадити са светом водицом када донесете нову

1 д

0

  • Најновије

16

35

Јачање међународне академске повезаности Русије и Српске

16

27

Каран: Српска ће наставити да подржава развој спорта и улаже у здраву будућност

16

25

Тајна служба евакуисала Венса прије Трампа: Аналитичар објаснио ситуацију

16

22

Станивуковић наручио споменик кнезу Лазару па онда расписао тендер

16

13

"Заштита слободе мишљења и говора мора бити неприкосновена"

