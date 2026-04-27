Колико брзо бисте требали претрчати километар у зависности од доби

Колико брзо можемо трчати природно се мијења с годинама, али темпо је и даље добар показатељ кондиције.
Лични тренер и нутрициониста Joshep Webb истиче да године не морају бити ограничење ако се тренира паметно. "Године могу усмјерити наша очекивања, али уз паметан тренинг и опоравак могли бисте се изненадити оним што сте способни постићи", каже Webb за Метро. Ево колико би нам, према његовим процјенама, требало да претрчимо 1,6 километара, у зависности од доби.
Просјечним здравим одраслим особама у овој добној групи за 1,6 km обично треба између седам и десет минута, док неки могу постићи и вријеме испод шест до седам минута. Webb објашњава да је аеробни капацитет у овој доби на врхунцу те да су зглобови и тетиве отпорнији, што омогућава веће брзине. Препоручује три до пет тренинга седмично, уз комбинацију дугих, умјерених и интервалних трчања.
"Опоравак је у овој добној групи бржи и постоји велики потенцијал за развој брзине и издржљивост", додаје.
Реално вријеме за 1,6 km у овој добној групи креће се између девет и 12 минута.
"Мишићна маса и аеробни капацитет природно опадају, осим ако се томе не супротставите редовним тренингом", истиче Webb. Додаје да опоравак траје дуже, али уз досљедност многи могу постићи резултате сличне онима у млађој доби. Савјетује два до четири тренинга седмично и наглашава важност равнотеже између оптерећења и опоравка.
За особе старије од 60 година препоручено вријеме за 1,6 km је између 11 и 15 минута. Webb савјетује два до три тренинга седмично, уз нагласак на умјерен темпо и опоравак.
"Опоравак зглобова и тетива се успорава, а толеранција на оптерећење може бити смањена", каже. Додаје да је у овој доби важније одржавати кондицију, равнотежу и покретљивост него јурити брзе резултате.
Трчање с годинама постаје захтјевније због природних промјена у тијелу.
"Без тренинга снаге, након 40. године губимо око један посто мишићне масе годишње, што слаби механику трчања и повећава оптерећење на зглобове", објашњава Webb. Зглобови и тетиве постају крући, а опоравак траје дуже јер тијелу треба више времена за санирање упала и микрооштећења. Зато тренер наглашава важност сна, одмора и правилне исхране за очување кондиције.
Ако је трчање презахтјевно, постоје и друге активности које помажу у одржавању кондиције уз мање оптерећење за тијело. Јога и пилатес побољшавају флексибилност и равнотежу, док брзо ходање и вожња бицикла јачају срце и издржљивост. Пливање и вјежбе у води посебно су благе за зглобове. Веслање на справи такође је добар избор јер комбинује кардио тренинг и снагу, пише Индекс.
