Џиновић проговорио о Мелини, сину и односу са ћерком

Пјевач Харис Џиновић је током гостовања на Пинк телевизији открио колико његов син Кан брине о њему, а осврнуо се и на свадбу своје бивше супруге Мелине.
"Ја када одем на пут, мене мој син зове да ме пита како сам, да ли сам јео, да ли сам стигао, пита ме када се враћам кући. Он мене увијек пита да ли ми нешто треба, да ме сачека нешто. Морам да кажем да је битно да се људи који живе у четири зида разумију", рекао је Харис.
Прокоментарисао је удају бивше супруге Мелине за богаташа из Енглеске, Џефрија Арнолда.
"Мене то не занима, ја када сам се развео, за мене је то готова прича, како мене неко да пита за то, када ја нисам био тамо, а и мене то не занима. Мој развод је исти као и свачији развод, сви се разводе. Људи данас имају минимум три брака. О мом се писало толико, а није се писало о разводима Џенифер Лопез", рекао је Харис.
Кажа да није имао никаква очекивања.
"Шта ме брига шта ко ради на другој страни? С друге стране не могу да говорим ништа о томе јер ништа нисам видио, само сам чуо приче које ме не занимају. Нема длаке на језику, ево кажем, ја не могу да кажем ништа што нисам видео ни осјетио, својим присуством потврдио. Тај случај ме не интересује. Прича се о њеним милионерима, авионима и камионима. Не желим да причам о њој, да ми то пуни главу и да сједим и да размишљам о томе", рекао је Харис.
Открио је и да ли сада слободан.
"Ја сам слободан човјек од како сам изашао из суда, нисам славио, то се не слави", истакао је пјевач.
Није га, наглашава, изнервирало када је чуо за Мелинину удају.
"Ја сам током ове двије и по године сазнао масу ствари које сам прескочио. И сад, шта год да се деси у наредном периоду, то више није изненађење. Ја сам то у два мјесеца после развода сортирао и направио рез. Готово, нема ништа више и крај. То траје већ двије године и нешто, откад сам ја потпуно слободан и ослобођен свих ствари у глави. Ништа ме не занима, само идем около и смијем се. Мислиће неко да сам луд. Потпуни ми је мир у кући и добро ми је расположење. Мени је развод добродошао да се мало одморим од свих тих ствари. Нисам сумњао да ли ми је Мелина била невјерна, јер да сам сумњао онда бих открио. А с друге стране, добро је што нисам", казао је Харис Џиновић.
Каже да није ништа чуо о томе док су били у браку.
"Послије тога сам чуо сијасет прича разних врста и тако даље. Кажу људи свашта. Знате ви то боље од мене, ви чачкате. Нећу ја то да кажем. Мене то не занима, да ја износим те ствари и прљав веш. Не пада ми на памет. Ја се никад нисам накашљао поред ње, а не да сам урадио нешто", навео је потом.
Дотакао се и односа са ћерком Ђином, који је пољуљан откако се она приклонила мајци.
"С њом имам неке прилично замрзнуте односе. И то је све што бих вам рекао. Да л' имамо комуникацију? Замрзнути односи - значи да нема ни одговора. Немам ја емоција више, искључио сам. Ја за Ђину кажем: "Нек је жива и здрава!". Отишла је у Барселону, тамо да студира нешто. Бави се неким својим послом, шта ја знам. Ето је тамо. Хоће да се уда, да направи своју дјецу, да направи своју фамилију и ја мислим да је то сасвим нормално за сваку женску особу. И да су најбољи односи, она би отишла једног дана из ове куће са својим мужем, да прави своју дјецу и породицу. Тако ће и Кан једног дана... Али Кан неће отићи, он ће остати овдје у овој кући", казао је Џиновић.
