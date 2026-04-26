Logo
Large banner

Харис Џиновић проговорио о свадби бивше супруге Мелине

Аутор:

АТВ
26.04.2026 19:22

Коментари:

1
Фото: Youtube/ screenshot

Харис Џиновић био је гост у једној емисији гдје је открио шта је данас кувао за ручак, али је говорио и о свадби бивше супруге Мелине, сада и званично, Арнолд.

"Данас се није кувало, синоћ смо мало уживали, пјевали, дружили се, тако да сам данас касније устао. Мора мало да се ужива, а недјеља је дан за одмор па данас одмарамо", рекао је Харис па је открио да повремено игра тенис:

"То се игра из љубави, аматерски, али волимо ми да играмо и такмичимо се, моји пријатељи и ја".

Мелина Џиновић

Сцена

Мелина задала болан ударац Харису Џиновићу пред удају за милионера

Харис је открио да је пробирљив када је храна у питању и да у ресторану враћа оброк ако му се не свиђа.

"Искрено, ако ми се не свиђа ја кажем, вратим, па плаћам, хоћу да ми буде лијепо", рекао је пјевач.

О каријери која траје више од 40 година

"Да ли је 40 или 45 година доста је, славимо овог љета у Пулској арени, сви знамо шта је тамо и каква је то арена, и кога они зову тамо да пјева. Мислим да ће бити мале припреме око организације бенда, биће доста људи који ће то пратити, треба то да се укомпонује", рекао је Харис па је најавио концерт у Београдској арени.

"Децембра биће концерт у Београдској арени, не знам да ли ће бити једна или више арена, али имао сам ја низ концерата у Београду и нека се понови ако треба", рекао је он.

Џиновић се осврнуо и на низ концерата Јакова Јозиновића.

Мелина Џиновић

Љубав и секс

Мелина у таксију упознала новог мужа: У милионера се заљубила на први поглед

"Не могу да га коментаришем јер га нисам слушао како пјева, нисам га видио, али видим да има низ концерата, а он има право да прави концерт, само ми није јасно што он пјева туђе пјесме, јер ми није јасно да ли је могуће да ће он боље отпјевати Чолину пјесму од Чоле, или моју од мене, али нек пјева на свој начин. Он има право да пјева те пјесме, али нема право да их комерцијализује, то може да му се забрани", рекао је Харис па је открио да ли би забранио Јакову да пјева његову пјесму:

"Не бих му забранио, али не би било лијепо да пола концерата пјева моје пјесме или било чије. Искрено ја волим концерте своје да пјевам, али волим кафану, то је лијепо раја пјева са тобом у глас, и уживате".

О бившој жени Мелини

Харис је открио колико његов син Кан брине о њему, али и о свадби своје бивше супруге Мелине.

"Ја када одем на пут, мене мој син зове да ме пита како сам, да ли сам јео, да ли сам стигао, пита ме када се враћам кући. Он мене увијек пита да ли ми нешто треба, да ме сачека нешто. Морам да кажем да је битно да се људи који живе у четири зида разумију", рекао је Харис па је прокоментарисао свадбу бивше супруге:

мелина џиновић

Сцена

Мелина за куму изабрала жену коју су опљачкали за милионе, па промијенила одлуку

"Мене то не занима, ја када сам се развео, за мене је то готова прича, како мене неко да пита за то, када ја нисам био тамо, а и мене то не занима. Мој развод је исти као и свачији развод, као и твој Бојана, сви се разводе. Људи данас имају минимум три брака, о мом се писало толико, а није се писало о разводима Џенифер Лопез", рекао је Харис и додао:

"Не желим да причам о томе. Нисам имао никаква очекивања. Шта ме брига шта ко ради на другој страни? С друге стране не могу да говорим ништа о томе јер ништа нисам видио, само сам чуо приче које ме не занимају. Нема длаке на језику, ево кажем, ја не могу да кажем ништа што нисам видио ни осјетио, својим присуством потврдио. Тај случај ме не интересује. Прича се о њеним милионерима, авионима и камионима. Не желим да причам о њој, да ми то пуни главу и да сједим и да размишљам о томе".

Открио је да ли је сада слободан.

"Ја сам слободан човјек откако сам изашао из суда, нисам славио, то се не слави", истакао је пјевач, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Харис Џиновић

Мелина Џиновић

удала се Мелина Џиновић

Мелина Арнолд

Џефри Пол Арнолд Деј

Џефри Пол Арнолд

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Бивша жена Хариса Џиновића Мелина Џиновић

Сцена

Мелина задала болан ударац Харису Џиновићу пред удају за милионера

2 ч

1
Пјевач послао говорну поруку и понуду Дари Бубамари

Сцена

Пјевач послао говорну поруку и понуду Дари Бубамари

3 ч

0
Мелина за куму изабрала жену коју су опљачкали за милионе, па промијенила одлуку

Сцена

Мелина за куму изабрала жену коју су опљачкали за милионе, па промијенила одлуку

3 ч

0
Пјевачица оптужена за убиство инфлуенсерке испред ноћног клуба

Сцена

Пјевачица оптужена за убиство инфлуенсерке испред ноћног клуба

4 ч

0

  • Најновије

20

20

Дигитализација- колико млади данас читају?

20

14

Наставља се сага о требињској Гимназији

20

12

Црвена звезда - Партизан: Погледајте голове вриједне титуле

19

58

Црвена звезда - Партизан: Нова побједа и титула на Маракани

19

44

Дефицит професора математике и физике у Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner