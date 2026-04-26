Logo
Large banner

Пјевачица оптужена за убиство инфлуенсерке испред ноћног клуба

Аутор:

АТВ
26.04.2026 15:32

Коментари:

0
Пјевачица оптужена за убиство инфлуенсерке испред ноћног клуба
Фото: pexels

Инфлуенсерка с друштвених мрежа умрла је шест дана након што ју је аутомобил ударио испред ноћног клуба у центру Лондона.

Клаудиа Закрзевска (32) из Есекса повријеђена је у улици у Сохоу око 04.30 ујутро у недјељу, 19. априла, а у суботу је проглашена мртвом.

Бивша финалисткиња X Фактора Габриел Карингтон (29) појавила се у уторак на суду оптужена за покушај убиства Закрзевске, инфлуенцерице с ТикТока и Инстаграма познате под именом Клаудиаглам, испред ноћног клуба Инца.

Оптужба за покушај убиства биће повећана на убиство након смрти Закрзевске, саопштила је у суботу полиција.

Карингтонова из Манчестера такође је оптужена за опасну вожњу, готово двоструко преко ограничења вожње под утицајем алкохола и повреде двију других особа - треће жене и заштитара - које је такође ударио њен Мерцедес.

Педесет осмогодишњи мушкарац задобио је повреде које су му промијениле живот након што га је ударио аутомобил, преноси "итв".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

преминула инфлуенсерка

Пјевачица

Убиство

Габриел Карингтон

Лондон

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner