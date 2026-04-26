Пјевачица оптужена за убиство инфлуенсерке испред ноћног клуба

Инфлуенсерка с друштвених мрежа умрла је шест дана након што ју је аутомобил ударио испред ноћног клуба у центру Лондона.
Клаудиа Закрзевска (32) из Есекса повријеђена је у улици у Сохоу око 04.30 ујутро у недјељу, 19. априла, а у суботу је проглашена мртвом.
Бивша финалисткиња X Фактора Габриел Карингтон (29) појавила се у уторак на суду оптужена за покушај убиства Закрзевске, инфлуенцерице с ТикТока и Инстаграма познате под именом Клаудиаглам, испред ноћног клуба Инца.
Оптужба за покушај убиства биће повећана на убиство након смрти Закрзевске, саопштила је у суботу полиција.
Карингтонова из Манчестера такође је оптужена за опасну вожњу, готово двоструко преко ограничења вожње под утицајем алкохола и повреде двију других особа - треће жене и заштитара - које је такође ударио њен Мерцедес.
Педесет осмогодишњи мушкарац задобио је повреде које су му промијениле живот након што га је ударио аутомобил, преноси "итв".
