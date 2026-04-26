Орбан: У политици нема мјеста насиљу

Одлазећи премијер Мађарске Виктор Орбан рекао је да је дубоко узнемирен пуцњавом и нападом током вечере у Вашингтону, којој је присуствовао и амерички предсједник Доналд Трамп.
- Наше мисли и молитве су уз предсједника Трампа и прву даму Меланију - написао је Орбан на Иксу.
Свијет
ЕУ уводи брзу траку на границама, ево како је користити
Он је истакао да у политици нема мјеста насиљу.
Нападач је отворио ватру на припаднике обезбјеђења у хотелу "Вашингтон Хилтон" у вријеме свечане вечере дописника Бијеле куће, којој је присуствовао и Трамп.
Друштво
Сутра праве прољећне температуре
Трамп, његова супруга Меланија и високи званичници одмах су евакуисани, а нападач је приведен.
(СРНА)
