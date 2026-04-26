Орбан: У политици нема мјеста насиљу

АТВ
26.04.2026 15:23

Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Одлазећи премијер Мађарске Виктор Орбан рекао је да је дубоко узнемирен пуцњавом и нападом током вечере у Вашингтону, којој је присуствовао и амерички предсједник Доналд Трамп.

- Наше мисли и молитве су уз предсједника Трампа и прву даму Меланију - написао је Орбан на Иксу.

Он је истакао да у политици нема мјеста насиљу.

Нападач је отворио ватру на припаднике обезбјеђења у хотелу "Вашингтон Хилтон" у вријеме свечане вечере дописника Бијеле куће, којој је присуствовао и Трамп.

Трамп, његова супруга Меланија и високи званичници одмах су евакуисани, а нападач је приведен.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Виктор Орбан

Мађарска

Доналд Трамп

Америка

Пуцњава на Трампа

