Нестала породица са једномјесечном бебом: У току велика потрага

26.04.2026 15:03

Фото: cottonbro studio/Pexels

Њемачка полиција покренула је потрагу за породицом која је нестала из градске четврти Грунау у Лајпцигу, пошто надлежне службе нису затекле никога у њиховом стану током планиране интервенције због заштите дјетета.

Према информацијама полиције, запослени службе за бригу о дјеци планирали су у петак да преузму једномјесечну дјевојчицу и ставе је под заштиту државе. Међутим, доласком у стан нису пронашли ниједног члана породице.

Породица је посљедњи пут виђена истог дана око 16 сати, након чега им се губи сваки траг. Околности нестанка изазвале су забринутост надлежних служби.

Полиција је потврдила да постоји основана сумња на угрожавање добробити дјетета. Управо је та сумња била разлог планиране интервенције социјалних служби.

– У току је интензивна потрага, изјавила је портпаролка полиције, додајући да се предузимају све мјере како би се породица што прије пронашла и осигурала сигурност дјетета.

Власти апелују на грађане да се јаве ако имају било какве информације о кретању или боравишту породице.

– Тражимо свједоке који су били у контакту с породицом М. или су их можда видјели и могу да пруже информације о томе гдје би могли да се налазе, наводи полиција.

Према доступним подацима, ријеч је о биолошким родитељима дјетета.

(Феникс Магазин)

