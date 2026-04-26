Нестала породица са једномјесечном бебом: У току велика потрага

Њемачка полиција покренула је потрагу за породицом која је нестала из градске четврти Грунау у Лајпцигу, пошто надлежне службе нису затекле никога у њиховом стану током планиране интервенције због заштите дјетета.
Према информацијама полиције, запослени службе за бригу о дјеци планирали су у петак да преузму једномјесечну дјевојчицу и ставе је под заштиту државе. Међутим, доласком у стан нису пронашли ниједног члана породице.
Република Српска
Сахрањена мајка Милорада Додика
Породица је посљедњи пут виђена истог дана око 16 сати, након чега им се губи сваки траг. Околности нестанка изазвале су забринутост надлежних служби.
Полиција је потврдила да постоји основана сумња на угрожавање добробити дјетета. Управо је та сумња била разлог планиране интервенције социјалних служби.
– У току је интензивна потрага, изјавила је портпаролка полиције, додајући да се предузимају све мјере како би се породица што прије пронашла и осигурала сигурност дјетета.
БиХ
Хоће ли Смољана постати спалионица отпада? Радановић упозорава на еколошку катастрофу
Власти апелују на грађане да се јаве ако имају било какве информације о кретању или боравишту породице.
– Тражимо свједоке који су били у контакту с породицом М. или су их можда видјели и могу да пруже информације о томе гдје би могли да се налазе, наводи полиција.
Према доступним подацима, ријеч је о биолошким родитељима дјетета.
