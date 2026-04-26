Ватра прогутала дио куће у Бањалуци

Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука

Бањалучки ватрогасци гасили су пожар на кући у Бањалуци, који је избио у суботу.

Наиме, како су навели из Ватрогасно-спасилачке бригаде, интервенисали су због пожара на кући око 10 часова у Улици Пољског партизанског батаљона. Како је видљиво на фотографијама, дио куће је потпуно изгорио, а ватра је причинила велику материјалну штету.

