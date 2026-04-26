Аутомобил слетио са пута: Младић погинуо, двојица тешко повријеђена

Аутор:

АТВ
26.04.2026 12:01

Фото: Танјуг

На путу Рашка-Краљево у мјесту Ушће се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је погинуо двдесетогодишњи младић К. К.

К. К, који се налазио на задњем сједишту, погинуо је на лицу мјеста, док су возач А. А. и сувозач А. Д. задобили тешке повреде.

илу-главобоља-26102025

Здравље

Симптоми који се јављају 7 дана прије можданог удара

Возач А. А. (2003) и сувозач А. Д. (2004) задобили су тешке повреде и збринути су у здравственој установи.

Узрок несреће биће утврђен након увиђаја.

(РТС)

