Симптоми који се јављају 7 дана прије можданог удара

Захваљујући напретку у лијечењу, данас више људи преживљава мождани удар него некада. Мождани удар настаје када се прекине доток крви у дио мозга, узрокујући одумирање можданих ћелија.
У зависности од захваћеног подручја, посљедице могу утицати на физичке, когнитивне и емоционалне функције”, објашњава „Stroke Association“, која упозорава да је мождани удар хитно медицинско стање и да треба одмах позвати хитну помоћ ако се примјете знакови.
Како бисмо препознали мождани удар, стручњаци препоручују коришћење акронима ФАСТ:
1. Ф (Face – лице): може ли особа да се насмијеши или јој је једна страна лица опуштена?
2. А (Arms – руке): може ли да подигне обе руке?
3. С (Speech – говор): говори ли јасно или су ријечи неразумљиве?
4. Т (Time – вријеме): ако примјетите неки од ових знакова, одмах позовите хитну помоћ.
Осим ових симптома, могу се јавити и изненадна слабост на једној страни тијела, вртоглавица, замућен вид, збуњеност или јака главобоља. Stroke Association наглашава: “Ако примјетите било који од ових знакова, не чекајте – позовите хитну помоћ одмах.”
Мини-мождани удар или ТИА (транзиторна исхемијска атака) изазива привремени прекид протока крви у мозак и често се погрешно доживљава као безазлена “чудна епизода”. Иако симптоми пролазе унутар 24 сата, „Stroke Association“ упозорава: “Више од једне од 12 особа доживи пуни мождани удар унутар недељу дана након ТИА-е, а највећи ризик је у првим данима. Око 10.000 можданих удара годишње могло би да се спречи правовременим препознавањем и лијечењем мини-можданог удара.”
Осим тога, стручњаци посебно упозоравају на три необична знака која могу указивати на мождани удар недјељу дана унапријед:
Изненадна, интензивна главобоља – тзв. сентинел главобоља, јака и дуготрајна, различита од уобичајених главобоља, појавила се код 14,7 одсто пацијената пре можданог удара
Неправилни срчани ритам (атријска фибрилација – АФ): може изазвати лупање срца, прескакање откуцаја, умор, отежано дисање или бол у прсима, а повећава ризик од можданог удара пет пута, преноси Најжена.
Неочекивана исцрпљеност или слабост – нагли умор или слабост могу бити знак да мозак већ има проблема са снабдјевањем крви.
Ако примјетите ове симптоме, одмах потражите љекарску помоћ.
