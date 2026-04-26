Симптоми који се јављају 7 дана прије можданог удара

26.04.2026 11:55

Човјек у бијелој кошуљи стоји наслоњен на зид и држи подигунуте наочаре.
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Захваљујући напретку у лијечењу, данас више људи преживљава мождани удар него некада. Мождани удар настаје када се прекине доток крви у дио мозга, узрокујући одумирање можданих ћелија.

У зависности од захваћеног подручја, посљедице могу утицати на физичке, когнитивне и емоционалне функције”, објашњава „Stroke Association“, која упозорава да је мождани удар хитно медицинско стање и да треба одмах позвати хитну помоћ ако се примјете знакови.

Погледајте добро особу

Како бисмо препознали мождани удар, стручњаци препоручују коришћење акронима ФАСТ:

1. Ф (Face – лице): може ли особа да се насмијеши или јој је једна страна лица опуштена?

2. А (Arms – руке): може ли да подигне обе руке?

3. С (Speech – говор): говори ли јасно или су ријечи неразумљиве?

4. Т (Time – вријеме): ако примјетите неки од ових знакова, одмах позовите хитну помоћ.

Осим ових симптома, могу се јавити и изненадна слабост на једној страни тијела, вртоглавица, замућен вид, збуњеност или јака главобоља. Stroke Association наглашава: “Ако примјетите било који од ових знакова, не чекајте – позовите хитну помоћ одмах.”

Мини мождани удар

Мини-мождани удар или ТИА (транзиторна исхемијска атака) изазива привремени прекид протока крви у мозак и често се погрешно доживљава као безазлена “чудна епизода”. Иако симптоми пролазе унутар 24 сата, „Stroke Association“ упозорава: “Више од једне од 12 особа доживи пуни мождани удар унутар недељу дана након ТИА-е, а највећи ризик је у првим данима. Око 10.000 можданих удара годишње могло би да се спречи правовременим препознавањем и лијечењем мини-можданог удара.”

Три необична знака

Осим тога, стручњаци посебно упозоравају на три необична знака која могу указивати на мождани удар недјељу дана унапријед:

Изненадна, интензивна главобоља – тзв. сентинел главобоља, јака и дуготрајна, различита од уобичајених главобоља, појавила се код 14,7 одсто пацијената пре можданог удара

Неправилни срчани ритам (атријска фибрилација – АФ): може изазвати лупање срца, прескакање откуцаја, умор, отежано дисање или бол у прсима, а повећава ризик од можданог удара пет пута, преноси Најжена.

Неочекивана исцрпљеност или слабост – нагли умор или слабост могу бити знак да мозак већ има проблема са снабдјевањем крви.

Ако примјетите ове симптоме, одмах потражите љекарску помоћ.

