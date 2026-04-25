Млади лук као лијек из баште: Спас је за ове болести

Млади лук је богат витаминима и минералима и веома је хранљив. Ово прољећно поврће благотворно дјелује на организам и на тијело споља.
С обзиром на то да обилује витаминима Ц и К јача и штити кости, а помаже и разних болести. Захваљујући противупалним својствима помаже у борби са гљивицама, стресом и умором.
Поред тога одличан је код снижавања крвног притиска и помаже вам да се изборите са прехладом, пише Стил.
Исјецкајте зелени дио стабљике на комадиће, додајте наренданог ђумбира и соли. Све заједно ставите у крпу и загријте.
Умотајте у још једну крпу или пешкир, те ставите на упаљено подручје.
Зелени дио младог лука кувајте неколико минута.
Измиксајте блендером и ако је потребно додајте малчице воде док не добијете пасту којом ћете намазати натечене ноге.
Згњечите мало зеленог дијела младог лука и његовим соком натопите комад вате.
Затим ставите на нос и подручје синуса.
