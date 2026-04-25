Logo
Large banner

Млади лук као лијек из баште: Спас је за ове болести

Аутор:

АТВ
25.04.2026 15:33

Коментари:

0
Млади лук очишћен и опран стоји на столу
Фото: Eleonora Sky/Pexels

Млади лук је богат витаминима и минералима и веома је хранљив. Ово прољећно поврће благотворно дјелује на организам и на тијело споља.

С обзиром на то да обилује витаминима Ц и К јача и штити кости, а помаже и разних болести. Захваљујући противупалним својствима помаже у борби са гљивицама, стресом и умором.

Поред тога одличан је код снижавања крвног притиска и помаже вам да се изборите са прехладом, пише Стил.

Помаже код упале грла

Исјецкајте зелени дио стабљике на комадиће, додајте наренданог ђумбира и соли. Све заједно ставите у крпу и загријте.

Умотајте у још једну крпу или пешкир, те ставите на упаљено подручје.

Смањује оток на ногама

Зелени дио младог лука кувајте неколико минута.

Измиксајте блендером и ако је потребно додајте малчице воде док не добијете пасту којом ћете намазати натечене ноге.

Отпушава запушен нос

Згњечите мало зеленог дијела младог лука и његовим соком натопите комад вате.

Затим ставите на нос и подручје синуса.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

здравље

млади лук

салата

свјежа салата

поврће

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner