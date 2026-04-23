Смртоносна инфекција се шири Европом: Студент преминуо четири сата послије појаве симптома

Аутор:АТВ
Коментари:0
Здравствене власти Аустралије упозоравају своје грађане који путују у Европу на смртоносну талас менингококне Б инфекције, након изненадне смрти рођака и кума кувара Криса Џармара.
Александар Знадер Филогенис (21) био је на универзитетској размјени у аустријском главном граду Бечу док је био на четвртој години студија хемијског инжењеринга и финансија.
Филогенис је оболио од агресивног соја менингококне Б бактерије која се тренутно широко шири Европом.
Преминуо је након четири сата послије појаве првих симптома, укључујући главобољу и осип. Џармер је описао свог рођака као талентованог, спортског младића.
"Зандер је био фит, играо је кошарку, фудбал и био је изузетно интелигентан, био је толико паметан", рекао је за 7NEWS.
Млади студент је "уживао у животу" током боравка у иностранству прије него што је изненада оболио, са главобољом и осипом, симптомима који су се брзо погоршавали.
Џармер је рекао да говори о овом трагичном догађају како би подигао свијест о томе колико брзо болест може да нападне.
"Мислиш да си млад, да си само ухватио неки вирус или грип и да ћеш се опоравити", рекао је. "Деси се тако брзо — то је трагично."
Зандерови родитељи и браћа су отпутовали у Беч на његову сахрану, док ће се у Перту сљедећег мјесеца одржати меморијална служба за проширену породицу и пријатеље.
Страствени навијач "Цроwс-а" биће одликован персонализованим дресом.
"Стићи ће му дрес са бројем 21 и његовим именом на леђима који моја сестра може окачити у његовој соби", рекао је Џармер.
Здравствене Аустралије позивају путнике да буду свјесни симптома менингококне болести и да осигурају да су вакцинације ажуриране прије него што крену у иностранство.
Стручњаци кажу да је менингококна Б болест агресивна и да када симптоми почну, сваки секунд је важан.
Активацијом одређеног окидача (пад имунитета, претходна вирусна упала горњег респираторног тракта и сл.) може доћи до преласка Неиссерие менингитидис са слузнице ждријела у крвоток, чиме долази до покретања имунолошког механизма организма и стања које називамо менигококна сепса. Посебан афинитет Неиссериа менингитидис има за мождане овојнице (менинге) па је тако и чести узрочник менингитиса, пише стетоскоп.инфо.
Извор заразе је човјек, чешће асимпотматски клицоноша него болесник. Пренос заразе је капљични иако рјеђе може бити и директним контактом.
Менингококни менингитис може у клиничкој слици варирати од лаганог до тешког облика који завршава летално у року 24 до 48 сати. Средње тешки облик болести може почети на два начина.
У неких болесника претходи менингитису назофарингитис или катар горњих дисајних путева. Овај стадијум траје 2 дана или више, болесници се жале на бол иза носа, бол при гутању, кашљу, а и температура им је повишена.
У другим случајевима болест почиње нагло, грозницом, високом темепратуром. У једном и другом случају се убрзо након споменутих симптома јављају главобоља, бол по цијелом тијелу, мучнина и повраћање и други специфични и општи симптоми гнојних менингитиса (менингеални синдром), такође се јављају неки симптоми који су карактеристични за менингококни менингитис.
На кожи се јавља, као посљедица оштећења капилара у току бактериемије, осип у облику петехија или екхимоза, а у најтежим случајевима долази и до обилнијих крварења.
Осип се јавља у 25 - 60% случајева, може варирати од изразито ријетког до густог. На кожи се такође јавља и херпес фебрилис који је код менингококног менингитиса релативно чест тако да је и дијагностички значајан. Јавља се између 3. и 5. дана болести.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
57 мин0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Здравље
1 ч0
Здравље
1 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
7 ч0
Здравље
18 ч0
Најновије
Тренутно на програму