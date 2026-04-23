Смртоносна инфекција се шири Европом: Студент преминуо четири сата послије појаве симптома

23.04.2026 15:33

bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

Здравствене власти Аустралије упозоравају своје грађане који путују у Европу на смртоносну талас менингококне Б инфекције, након изненадне смрти рођака и кума кувара Криса Џармара.

Александар Знадер Филогенис (21) био је на универзитетској размјени у аустријском главном граду Бечу док је био на четвртој години студија хемијског инжењеринга и финансија.

бензин гориво бензинска пумпа канистер

Економија

Нове пумпе на листи за јефтиније гориво у Српској

Филогенис је оболио од агресивног соја менингококне Б бактерије која се тренутно широко шири Европом.

Преминуо је након четири сата послије појаве првих симптома, укључујући главобољу и осип. Џармер је описао свог рођака као талентованог, спортског младића.

"Зандер је био фит, играо је кошарку, фудбал и био је изузетно интелигентан, био је толико паметан", рекао је за 7NEWS.

Млади студент је "уживао у животу" током боравка у иностранству прије него што је изненада оболио, са главобољом и осипом, симптомима који су се брзо погоршавали.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

Полиција са дугим цијевима на улицама црногорског града

Џармер је рекао да говори о овом трагичном догађају како би подигао свијест о томе колико брзо болест може да нападне.

"Мислиш да си млад, да си само ухватио неки вирус или грип и да ћеш се опоравити", рекао је. "Деси се тако брзо — то је трагично."

Зандерови родитељи и браћа су отпутовали у Беч на његову сахрану, док ће се у Перту сљедећег мјесеца одржати меморијална служба за проширену породицу и пријатеље.

639b198b75e16 policija rs

Хроника

Идентификовани нападачи на повратнике у Теслићу

Позива на опрез и вакцинацију

Страствени навијач "Цроwс-а" биће одликован персонализованим дресом.

"Стићи ће му дрес са бројем 21 и његовим именом на леђима који моја сестра може окачити у његовој соби", рекао је Џармер.

Здравствене Аустралије позивају путнике да буду свјесни симптома менингококне болести и да осигурају да су вакцинације ажуриране прије него што крену у иностранство.

Стручњаци кажу да је менингококна Б болест агресивна и да када симптоми почну, сваки секунд је важан.

Активацијом одређеног окидача (пад имунитета, претходна вирусна упала горњег респираторног тракта и сл.) може доћи до преласка Неиссерие менингитидис са слузнице ждријела у крвоток, чиме долази до покретања имунолошког механизма организма и стања које називамо менигококна сепса. Посебан афинитет Неиссериа менингитидис има за мождане овојнице (менинге) па је тако и чести узрочник менингитиса, пише стетоскоп.инфо.

Извор заразе је човјек, чешће асимпотматски клицоноша него болесник. Пренос заразе је капљични иако рјеђе може бити и директним контактом.

Менингококни менингитис може у клиничкој слици варирати од лаганог до тешког облика који завршава летално у року 24 до 48 сати. Средње тешки облик болести може почети на два начина.

У неких болесника претходи менингитису назофарингитис или катар горњих дисајних путева. Овај стадијум траје 2 дана или више, болесници се жале на бол иза носа, бол при гутању, кашљу, а и температура им је повишена.

полиција-Република Српска-знак стоп

Бања Лука

Списак: Обуставља се саобраћај у бројним бањалучким улицама

У другим случајевима болест почиње нагло, грозницом, високом темепратуром. У једном и другом случају се убрзо након споменутих симптома јављају главобоља, бол по цијелом тијелу, мучнина и повраћање и други специфични и општи симптоми гнојних менингитиса (менингеални синдром), такође се јављају неки симптоми који су карактеристични за менингококни менингитис.

На кожи се јавља, као посљедица оштећења капилара у току бактериемије, осип у облику петехија или екхимоза, а у најтежим случајевима долази и до обилнијих крварења.

Слободан Батјаревић Цобе

Сцена

Пјевач примио пријетње по живот: ''Да спремиш цијелу касу или жив нећеш изаћи''

Осип се јавља у 25 - 60% случајева, може варирати од изразито ријетког до густог. На кожи се такође јавља и херпес фебрилис који је код менингококног менингитиса релативно чест тако да је и дијагностички значајан. Јавља се између 3. и 5. дана болести.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Нестао Слађан Ћорић

Друштво

Нестао Слађан Ћорић из Бијељине, полиција моли за помоћ

57 мин

0
Америчка војска искрцала се и заплијенила танкер повезан с превозом иранске нафте

Свијет

Америчка војска пресрела танкер с иранском нафтом који је кренуо према Кини

1 ч

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран упознао је данас групу дипломаца са Харварда и Станфорда о уставној позицији Републике Српске, сложености уставног система и политичкој ситуацији у БиХ.

Република Српска

Предсједник Каран упознао дипломце са Харварда и Станфорда о уставној позицији Српске

1 ч

2
Преглед зуба и десни

Здравље

Десни вас боле, лако крваре? Како излијечити гингивитис и спријечити губитак зуба

1 ч

0

Више из рубрике

Преглед зуба и десни

Здравље

Десни вас боле, лако крваре? Како излијечити гингивитис и спријечити губитак зуба

1 ч

0
Дијета мршављење калоријски дефицит вјежбе

Здравље

Правило 3-3-3 топи килограме брзински, а имаћете и здравије навике

5 ч

0
Спреј за нос

Здравље

Спреј за нос обнавља мозак: Научници успјели да преокрену упалу и губитак памћења

7 ч

0
Главобоља

Здравље

Шта значи бол у сљепоочницама и када се треба јавити доктору

18 ч

0

  • Најновије

15

50

Висока пећ Нове жељезаре престала са радом

15

48

Битно: Надарена и натпросјечно интелигентна дјеца

15

47

Пуцајте и убијте: Трамп издао наређење војсци

15

47

Због затварања фабрике без посла остаје 600 радника

15

43

Народ прича: Породица Ђурђевић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner