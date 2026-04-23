Logo
Large banner

Нестао Слађан Ћорић из Бијељине, полиција моли за помоћ

Аутор:

АТВ
23.04.2026 15:03

Коментари:

0
Нестао Слађан Ћорић
Фото: PU Bijeljina

Полицијска управа Бијељина упутила је апел грађанима да помогну у проналаску Слађана Ћорића, чији је нестанак пријављен у сриједу, 22. априла 2026. године.

Према информацијама из полиције, Ћорић је нестао на подручју града Бијељине, а од тада му се губи сваки траг.

Полиција је објавила и фотографију несталог, те позвала све грађане који га уоче или имају било какве корисне информације да то одмах пријаве најближој полицијској станици или позивом на бесплатан број 122.

Како је наведено, Слађан Ћорић висок је око 170 центиметара, тежак око 80 килограма, средње тјелесне грађе и краће косе. Као посебна карактеристика истиче се да на десној шаци нема три прста – палац, кажипрст и средњи прст. У тренутку нестанка на себи је имао црну јакну и црне патике.

Из Полицијске управе Бијељина истичу да полицијски службеници предузимају све неопходне мјере и радње с циљем проналаска несталог лица, те апелују на грађане да својим информацијама помогну у расвјетљавању овог случаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

15

50

Висока пећ Нове жељезаре престала са радом

15

48

Битно: Надарена и натпросјечно интелигентна дјеца

15

47

Пуцајте и убијте: Трамп издао наређење војсци

15

47

Због затварања фабрике без посла остаје 600 радника

15

43

Народ прича: Породица Ђурђевић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner