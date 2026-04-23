Logo
Large banner

Влада Српске донијела одлуку о висини школарине за редовне студенте

Аутор:

АТВ
23.04.2026 13:33

Коментари:

0
Фото: АТВ

Влада Републике Српске донијела је одлуку о висини школарине за редовне студенте на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2026/27. годину, која је остала на нивоу претходне академске године.

Након свеобухватне анализе приједлога, финансијских и других показатеља на све четири јавне високошколске установе, те на основу утврђених чињеница, одлучено је да се Влади предложи висина школарине које су на нивоу претходне академске 2025/26. године, имајући у виду значај школарина за стандард најширег слоја студентске популације.

Донесена је и Уредба о накнадама за постављање натписа у заштитном појасу јавних путева којом је прописано да обрачун врши управљач пута и да се утврђују за календарску годину, сразмјерно времену коришћења у току године, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

Разлог за њено доношење је утврђивање висине и начина плаћања накнаде коју плаћају корисници, односно правна лица, предузетници и физичка лица за постављање натписа у заштитном појасу пута за јавне путеве, осим локалних путева и улица у насељу.

Накнада коју корисници плаћају односи се на коришћење рекламних паноа, платнених јарбола, малих рекламних табли, укључујући мале заставе на стубовима јавне расвјете, транспарената изнад јавног пута, уређаја за сликовно или звучно оглашавање или обавјештавање и других натписа, укључујући и објекте расвјете у заштитном појасу јавних путева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

15

50

15

48

15

47

15

47

15

43

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner