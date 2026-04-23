Миљана направила вјенчање са Темуа: Oстаћете у шоку кад чујете колико је платила вјенчаницу

23.04.2026 11:59

Миљана је читаву бајковиту декорацију за вјенчање поручила са Темуа, а вјеровали или не своју вјенчаницу је такође поручила са кинеског сајта - и то са Шејна.
Фото: TikTik/Girl with a hedgehog/printscreen

Миљана и Андрија вјенчали су се 10.08.2025. године, а већину ствари је Миљана потпуно сама урадила. Одлучила је да неће да даје на хиљаде и хиљаде евра разним агенцијама, већ да узме ствар у своје руке. Уз добру идеју и јаку вољу све је могуће

Када је све прошло како треба она је објавила на свом Тикток налогу "гирл with а хедгехог", а девојке су биле потпуно одушевљене.

Она је са темуа поручила свијеће, зеленило и тил за декорацију дворишта и капије, пластичне чаше за шампањац са персонализованим машнама на којима су писала имена, комплетну декорацију за салу за прославу, за главни сто и позадину за фотографисање. Ни ту није крај, са темуа је поручила и цвјетове за кићење сватова, а сама је израдила наруквице за жене и за мушкарце.

Са тог кинеског сајта поручила је и декорацију за пано добродошлице који је стајао на улазу у салу, а којим су се сви гости одушевљавали. Пано и позивнице је сама израдила.

Поручила је и стаклену кутију за бурме, папирне лепезе за госте...а онда шок. Миљана је са Шејна поручила и једну од двије венчанице које је носила на овом најважнијем дану у животу. Стајала јој је као саливена, пише Телеграф

"Ја сам дуго истраживала продавнице и дошла до закључка да ми је ова одакле сам наручила некако сигурна, па сам ризиковала (хаљина је имала 1-2 рецензије без слика у том моменту). У мом слуцају се ризик исплатио, заиста сам презадовољна. Све укупно ме је коштало 15.000 динара", написала је прелијепа Миљана за своју бијелу вјенчаницу која је пратила линију тијела и имала дубок шлиц. Све је употпунио дугачак бијели вео.

Једну хаљину је изнајмила, а другу купила са Шејна, јер како је рекла, није могла да се одлучи око кроја, зато је имала двије.

Коментари одушевљења су се само низали, д‌јевојке су писале да је прелијепа и да дефинитивно она носи хаљину, а не хаљина њу. Тек када је то објавила, јавило се на десетине д‌јевојака које су слале своје фотографије вјенчаница са Шејна и дефинитивно све су биле задовољне.

На Шејну су куповале и вјенчанице за труднице по цијени од око 50 долара.

