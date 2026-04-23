Мушкарац у костиму ракуна јурио Београђане по улици

Љекари Хитне помоћи синоћ су имали један необичан позив. Један мушкарац обучен у костим ракуна јурио је током ноћи пролазнике по београдским улицама, открила је докторка Хитне помоћи Ивана Стефановић.
"Ноћас у 22:15 смо имали један атипичан позив. Сад мало и шаљив, али у тренутку нисмо знали да ли ће бити повријеђених. Ми смо добили дојаву од полиције да мушкарац јури пролазнике у костиму ракуна", рекла је др Ивана Стефановић у Јутарњем програму ТВ Прва.
"Нико није био повријеђен, то је добра вијест, он је превезен у болницу Лаза Лазаревић, тако да се надамо да ће и његово стање бити добро", казала је докторка.
