Мушкарац у костиму ракуна јурио Београђане по улици

Аутор:

АТВ
23.04.2026 10:24

Коментари:

0
Фото: Pexel/ Jordan Rushton

Љекари Хитне помоћи синоћ су имали један необичан позив. Један мушкарац обучен у костим ракуна јурио је током ноћи пролазнике по београдским улицама, открила је докторка Хитне помоћи Ивана Стефановић.

"Ноћас у 22:15 смо имали један атипичан позив. Сад мало и шаљив, али у тренутку нисмо знали да ли ће бити повријеђених. Ми смо добили дојаву од полиције да мушкарац јури пролазнике у костиму ракуна", рекла је др Ивана Стефановић у Јутарњем програму ТВ Прва.

"Нико није био повријеђен, то је добра вијест, он је превезен у болницу Лаза Лазаревић, тако да се надамо да ће и његово стање бити добро", казала је докторка.

