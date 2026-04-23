До суботе привремене обуставе саобраћаја због бициклистичке трке

Због одржавања Међународне бициклистичке трке "Београд-Бањалука" од данас до суботе, 25. априла, долазиће до сукцесивне обуставе саобраћаја на подручју Бијељине, Зворника, Власенице, Приједора, Бањалуке и Добоја.

Обустава ће данас бити на снази од 13.00 до 15.30 часова да дионицама магистралних путева од граничног прелаза Павловића мост до Бијељине, те обилазницом око града, затим магистралом према Зворнику, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске.

Привремена блокада саобраћаја за сутра је планирана од 10.30 до 14.00 часова на дионицама магистралних путних праваца од мост Братољуб код Братунца до Коњевић Поља, затим Дрињача-Власеница и Власеница-Тишћа.

Саобраћај ће бити обустављан сукцесивно и у суботу од 11.30 до 16.00 часова на дионицама магистралних путева Приједор-Бањалука /Приједорска петља/, Бањалука-Клашнице, ауто-пут "9. јануар" дионица Јакуповци – Костајница и магистрални пут Руданка-Добој