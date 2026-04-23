До суботе привремене обуставе саобраћаја због бициклистичке трке

АТВ
23.04.2026 08:56

Београд, 22. априла 2025. - Међународна бициклистичка трка Београд-Бањалука стартовала је данас са Савског трга у Београду. Почетак трке прогласио је градски секретар Београда за спорт и омладину Никола Пенић. Први део данашње етапе возиће се од Београда до Пожаревца, а након тога ће се од 17.30 сати у другом делу возити кружна трка у Великом Градишту.
Због одржавања Међународне бициклистичке трке "Београд-Бањалука" од данас до суботе, 25. априла, долазиће до сукцесивне обуставе саобраћаја на подручју Бијељине, Зворника, Власенице, Приједора, Бањалуке и Добоја.

Обустава ће данас бити на снази од 13.00 до 15.30 часова да дионицама магистралних путева од граничног прелаза Павловића мост до Бијељине, те обилазницом око града, затим магистралом према Зворнику, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске.

Привремена блокада саобраћаја за сутра је планирана од 10.30 до 14.00 часова на дионицама магистралних путних праваца од мост Братољуб код Братунца до Коњевић Поља, затим Дрињача-Власеница и Власеница-Тишћа.

Саобраћај ће бити обустављан сукцесивно и у суботу од 11.30 до 16.00 часова на дионицама магистралних путева Приједор-Бањалука /Приједорска петља/, Бањалука-Клашнице, ауто-пут "9. јануар" дионица Јакуповци – Костајница и магистрални пут Руданка-Добој

